NewTuscia – ORTE – Gentiletile Redazione, vorrei sottoporre alla vostra attenzione le condizioni del parcheggio Molegnano, a servizio della stazione ferroviaria di Orte.

Il 13 novembre scorso, dopo aver parcheggiato la nostra automobile per prendere il treno, abbiamo tentato inutilmente di pagare la sosta: il parchimetro più vicino non accettava né monete né carte di credito.

Non avendo il tempo di cercare altri eventuali dispositivi funzionanti, per non perdere il treno, abbiamo lasciato l’automobile nel parcheggio.

Al ritorno abbiamo trovato una multa di 42 euro, ridotta a 29,40 euro in caso di pagamento entro cinque giorni.

Abbiamo deciso di pagare, ma resta l’amarezza di essere stati sanzionati dopo aver cercato inutilmente di corrispondere la tariffa dovuta.

L’episodio ci offre l’occasione per segnalare anche le condizioni poco soddisfacenti del parcheggio: illuminazione insufficiente, manto stradale deteriorato, segnaletica carente per raggiungere la stazione e per tornare al parcheggio, strada di accesso stretta e poco sicura.

Anche la strada che conduce alla stazione ferroviaria presenta, per lunghi tratti, un’illuminazione pubblica insufficiente, con evidenti problemi di sicurezza nelle ore serali.

Riteniamo che un’infrastruttura utilizzata da numerosi pendolari e viaggiatori meriti ben altra attenzione.

È giusto pretendere il pagamento della sosta, ma è altrettanto giusto pretendere che i dispositivi di pagamento funzionino e che gli utenti possano usufruire di un parcheggio sicuro, accessibile e adeguatamente mantenuto.

Abbiamo pertanto inviato una segnalazione formale al Comune di Orte, chiedendo verifiche e interventi.

Ringraziandovi per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Roberto Longari