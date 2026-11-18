NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “I numeri smentiscono ogni narrazione ideologica: la linea del Governo Meloni sull’immigrazione non solo produce risultati concreti, ma è diventata il modello di riferimento per l’Europa. L’abbattimento dell’80% degli sbarchi e l’aumento del 50% annuo dei rimpatri certificano l’efficacia di una strategia fondata sul controllo dei confini e sul contrasto ai trafficanti”. Così Fratelli d’Italia Viterbo, in occasione dell’adesione al partito del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. “La conferma – spiegano – arriva anche dalla scelta di cinque Stati europei di realizzare un centro di rimpatrio in Ruanda sulla scia dei protocolli italiani in Albania: l’Italia non subisce più le scelte altrui, ma fa scuola a livello comunitario. I decessi lungo la rotta verso Lampedusa sono scesi dai 61 del 2023 ai 33 del 2024, fino ai 14 del 2025. Anche nel Mediterraneo centrale il bilancio tra morti e dispersi si è dimezzato, passando dai 2.526 casi del 2023 ai 1.695 del 2024, con stime sotto quota 1.300 per il biennio 2025-2026. Fermare le partenze illegali – concludono da Fratelli d’Italia – significa tutelare la sicurezza nazionale e salvare vite umane. Su questo terreno i fatti parlano più di qualunque polemica”.