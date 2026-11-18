NewTuscia – VITERBO – Il campionato di serie A ha archiviato la quinta giornata di andata. Siamo all’incirca ad un quarto del cammino, ed è finita la fase di “ apprendistato” per i Lions Alto Lazio. Una vittoria , a Catania, e quattro sconfitte seppure alcun e di misura e con punto di bonus . Il presidente Marco Lanzi fa il punto della situazione prima della giornata di sosta del campionato, partendo dalla sconfitta in Umbria.

“Probabilmente la partita con il Perugia, è l’unico vero passo falso dei Lions Alto Lazio, in questa nuova avventura che è il campionato di serie A. Mentre nelle precedenti gare, anche nei casi delle sconfitte, i Lions hanno dimostrato di valere la categoria, combattendo alla pari contro avversari che puntano apertamente al primato, in questa trasferta soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento la squadra è stata piuttosto –remissiva- di fronte ad un avversario che ha messo tutto quello che aveva per vincere una partita per lui decisiva. Quando manca la determinazione è difficile controbattere chi è fortemente motivato. Nonostante questo,probabilmente con una migliore gestione tattica dell’incontro, il risultato si sarebbe comunque potuto portare a casa.” Lanzi poi passa ad una disamina di quanto il campionato ha espresso fino ad ora: “Tolte le prime tre posizioni del girone, probabilmente sulla carta già assegnate, dalla quarta a scendere la classifica è veramente corta con 9 squadre in appena 6 punti con una situazione di grande equilibrio.

Per noi diventa fondamentale la prossima partita di sabato 28 a Roma contro la Primavera, che a dispetto della posizione in classifica, attualmente è ultima con 6 punti, ha ampiamente dimostrato di poter competere con le migliori del girone.

La settimana di sosta sarà sicuramente proficua per riflettere e migliorare tutte le situazioni che non sono andate nella trasferta Umbra e contemporaneamente avremo la possibilità di recuperare alcuni dei numerosi infortunati che potranno dare consistenza numerica e qualitativa alla squadra.”