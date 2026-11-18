Sabato 21 novembre assemblea pubblica e domenica 29 novembre in piazza della Rocca

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Giovani Democratici di Viterbo aderiscono alla manifestazione indetta dal Comitato cittadino contro la remigrazione, in programma domenica 29 novembre alle ore 10:30 in piazza della Rocca, e lanciano un momento di confronto aperto alla cittadinanza per approfondire il tema in vista della mobilitazione.

La comparsa dello striscione a piazzale Gramsci non è una semplice bravata, ma un segnale politico gravissimo che nasconde un progetto di società chiusa, fondata sulla discriminazione.

Collegando questo episodio a quanto accaduto il 28 ottobre nello stesso palazzo — dove si celebrava esplicitamente la marcia su Roma con saluti romani e cori squadristi — emerge con chiarezza la matrice eversiva e anticostituzionale di quanto si svolge in quel luogo.

La nostra generazione cresce ogni giorno nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro arricchiti dalla contaminazione: per questo non accetteremo mai che nello spazio pubblico della nostra città vengano normalizzati slogan xenofobi e razzisti, né che i diritti delle persone dipendano dalla loro origine.

Proprio per smontare questa narrazione e offrire strumenti di analisi e consapevolezza, abbiamo deciso di promuovere un momento di discussione aperta: sabato 21 novembre alle ore 15:00 si terrà un’assemblea pubblica presso la sede della Federazione provinciale del Partito Democratico, in via Polidori 40, durante la quale ci confronteremo sulla natura politica e culturale di questa proposta e sulle risposte da mettere in campo come comunità democratica.

Federazione proviciale dei Giovani Democratici di Viterbo

Circolo Giovani Democratici Città di Viterbo