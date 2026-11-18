NewTuscia – VITERBO – 20 novembre, Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Comune di Viterbo aderisce all’iniziativa Unicef Go Blue e illumina di blu il Palazzo Papale. In occasione dell’importante ricorrenza, ogni anno UNICEF Italia e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – lanciano l’iniziativa Go Blue per ricordare l’approvazione della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avvenuta 37 anni fa. Un’iniziativa che rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promosse dal programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti.

“Abbiamo immediatamente accolto la richiesta della presidente del comitato provinciale di Viterbo per l’Unicef Stefania Fioravanti riguardante l’illuminazione di Palazzo Papale – afferma la sindaca Chiara Frontini –. Aderire a Go Blue significa rendere visibile l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le nuove generazioni. Un gesto rappresentativo per confermare e ribadire la nostra adesione all’iniziativa promossa da Unicef Italia e ricordare l’importanza della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989”.

“Illuminare di blu un luogo simbolico della città è un gesto semplice, ma dal forte valore comunicativo – spiega l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto – un gesto che rende questa occasione un’opportunità di informazione e partecipazione per la cittadinanza e al tempo stesso richiama l’importanza della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sul ruolo delle istituzioni locali nel promuovere la concreta attuazione”.

“Una ricorrenza importante, che merita attenzione, considerazione e sostegno da parte di tutti, cittadini e istituzioni – ha commentato l’assessore alla pubblica illuminazione Giancarlo Martinengo -. Illuminare di blu Palazzo Papale, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è anche un’occasione per ricordare a tutti noi che il benessere e la serenità dei più giovani deve essere una priorità costante nelle politiche pubbliche”.

La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, ratificata da 196 stati, recepita e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. Una convenzione, costituita da 54 articoli in cui i principi fondamentali sono essenzialmente 4: la non discriminazione, il superiore interesse, il diritto alla vita e allo sviluppo e il diritto all’ascolto di ogni minore.

Il Comitato provinciale Unicef di Viterbo opera costantemente sul territorio da più di 40 anni. Tra le numerose azioni del comitato, si ricordano la diffusione della Convenzione dei diritti di infanzia e adolescenza, l’organizzazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi, con il coinvolgimento di centinaia di studenti ogni anno, la collaborazione con le scuole attraverso il progetto educativo UNICEF “Scuole per i diritti” e le campagne di Pigotte, convegni formativi e informativi, eventi annuali come lo spettacolo “Children for Children” e la realizzazione del “Calendario dei Diritti”, ormai alla sua 26esima edizione. Proprio in questi giorni è in stampa il nuovo calendario dei diritti 2027 che, come ogni anno, è realizzato interamente dagli istituti comprensivi di Viterbo e provincia. Partendo da una tematica proposta dal comitato, riferita a un diritto citato nella convenzione, gli alunni delle scuole esprimono le loro emozioni e riflessioni attraverso disegni, poesie e filastrocche che vengono poi assemblate dai volontari Unicef per la realizzazione del calendario. Il lavoro finale rappresenta il frutto dei messaggi che i piccoli studenti vogliono trasmettere al mondo degli adulti. “L’insieme dei diritti riportati nella convenzione – spiega la presidente provinciale Unicef Stefania Fioravanti – non rappresenta una serie di semplici bisogni, capricci o concessioni degli adulti, ma diritti umani fondamentali e inalienabili che spettano a ogni bambino e adolescente per poter crescere in sicurezza, salute e libertà. Oggi più che mai è importante responsabilizzare i giovani, rendendoli consapevoli che conoscere i loro diritti è il primo passo per imparare a difenderli e contribuire così a costruire una società più giusta”. A proposito del calendario, la presidente Fioravanti aggiunge: “Nel nuovo calendario 2027, dal titolo “Sarei felice se…”, i bambini hanno manifestato a gran voce il sogno di vedere finire le tante guerre che stravolgono il mondo”.