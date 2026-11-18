KNewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “Il concorso per nuove unità di personale in Comune è stato voluto e avviato dalla nostra Amministrazione. Dispiace constatare che, su un’opportunità di lavoro così importante, sia però mancata oggi una comunicazione capillare come quella che invece noi abbiamo sempre garantito in passato”. Lo affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giovanna Fortuna e Luca Giampieri

“Il concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo presso il Comune di Civita Castellana, deliberato e avviato dal precedente governo cittadino, è finalmente arrivato alla prova scritta – continuano -. Un passaggio che accogliamo positivamente, perché si tratta di una procedura che abbiamo voluto e che rappresenta un’opportunità importante sia per chi cerca un lavoro sia per il rafforzamento degli uffici comunali”.

Tuttavia, gli esponenti di FDI ritengono doveroso intervenire sollevando alcune riflessioni e evidenziando alcuni dati. “Dal verbale della prova scritta risulta che, a fronte di 612 domande presentate, i candidati effettivamente presenti il 12 novembre, data del test, sono stati appena 199. Ben 413 persone, dunque, non si sono presentate – svelano Giampieri e Fortuna -. Siamo consapevoli che la responsabilità di ciascun candidato sia quella di seguire le comunicazioni ufficiali e di consultare le pubblicazioni previste dal bando. L’avviso, datato 27 ottobre, è stato pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana, ma risulta inserito soltanto il 4 novembre”.

Da qui le perplessità dei consiglieri FDI. “Possibile che un’amministrazione comunale che utilizza quotidianamente la propria pagina Facebook per comunicare praticamente qualsiasi iniziativa, evento, appuntamento o attività, non abbia ritenuto altrettanto importante informare attraverso lo stesso canale i 612 candidati della fissazione della prova scritta – domandano -? Abbiamo ricevuto anche alcune segnalazioni da parte di persone che lamentano di non essere venute a conoscenza della data della prova. Non possiamo certamente stabilire che tutte le assenze siano riconducibili a una carenza di comunicazione, ma riteniamo che, davanti a un’opportunità di lavoro di questa portata, ogni canale di informazione disponibile avrebbe dovuto essere utilizzato. Come facevamo noi durante il nostro mandato”.

“L’allora assessore al Personale, Massimiliano Carrisi, non si limitava a dare notizia della pubblicazione degli avvisi sui canali istituzionali e sul portale dedicato, ma provvedeva anche a darne diffusione attraverso i canali social del Comune e tramite gli organi di informazione, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di interessati – ricordano Fortuna e Giampieri -. Perché una cosa è rispettare formalmente gli obblighi di pubblicazione, ma un’altra cosa è impegnarsi concretamente affinché una comunicazione importante arrivi ai destinatari. Non stiamo contestando la regolarità del concorso, né mettendo in discussione gli obblighi dei candidati. Stiamo parlando di attenzione, di buon senso e di comunicazione istituzionale”.

“Non si può essere solerti nel pubblicizzare ogni manifestazione e ogni iniziativa e poi dimenticare proprio le notizie che possono incidere concretamente sulla vita delle persone – concludono i consiglieri -. Un’opportunità di lavoro merita certamente almeno la stessa visibilità riservata a un evento o a una celebrazione. E se davvero l’obiettivo è quello di garantire servizi migliori e un’amministrazione comunale più efficiente, bisogna cominciare per prima cosa dal rispetto e dalla massima informazione nei confronti di chi vorrebbe lavorare per il nostro Comune”.