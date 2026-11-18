Domenica 22 novembre, alle 18, presso il Piccolo Teatro Cavour. Ingresso libero

NewTuscia – BOLSENA – Il 22 novembre, alle ore 18, il Piccolo Teatro Cavour di Bolsena ospita “Se dico donna”, secondo appuntamento di BolsenArte 2026/2027, il festival promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi. L’ingresso è libero. Lo spettacolo, in programma a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sottolinea quanto sia importante riconoscere e smontare i condizionamenti culturali per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Il teatro, con il suo linguaggio diretto ed emotivo, può contribuire a costruire consapevolezza. È una performance al femminile che, attraverso monologhi, poesia, prosa e letture sceniche, affronta con ironia e lucidità gli stereotipi di genere che ancora oggi influenzano la percezione e il ruolo della donna nella società. Le parole di autrici come Simone de Beauvoir, Franca Rame, Giuliana Musso e Luciana Bellini compongono un percorso tra comicità, provocazione e memoria, che mette a nudo pregiudizi, convenzioni e forme di controllo sul corpo e sull’identità femminile. Tra testimonianze del passato e interrogativi contemporanei, “Se dico donna” dà voce alla forza, alla consapevolezza e all’ironia delle donne e trasforma il teatro in uno spazio di riflessione e confronto, capace di coinvolgere il pubblico con delicatezza, intelligenza e spirito critico. Sul palco Enrica Pistolesi e Daniela Marretti, che firma anche la regia. Lo spettacolo è in collaborazione con il Festival delle Biblioteche “Sinergie 2026” del Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” ed è realizzato con il contributo della Regione Lazio (L.R. 24/2019, Piano annuale 2025). Per informazioni è possibile contattare l’Infopoint Bolsena Turismo allo 0761-799923 o 0761-795412