Sabato 21 novembre 2026, alle 17.30, presso la Sala Sacchetti, a Tarquinia un confronto tra diritto, psicologia e società

NewTuscia – TARQUINIA – Prosegue a Tarquinia il ciclo “Pillole di Psicologia”. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il terzo incontro sarà dedicato al tema “Anatomia della violenza: profili giuridici, psicologici e sociali”. Sabato 21 novembre 2026, alle 17.30, nella Sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, gli avvocati Paolo Pirani e Pier Giorgio Giorgi e l’ingegnere Paolo Reale, esperto di informatica forense, affronteranno il fenomeno da un punto di vista giuridico e sociologico. Alla psicologa Claudia Rossetti spetterà la moderazione e l’approfondimento degli aspetti psicologici. Al centro del pomeriggio la riflessione su come l’influenza dei social e dei media contribuisca a modificare la percezione della violenza, e sull’importanza di contrastarne ogni forma, dalla violenza di genere al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che riguardano non solo bambini e adolescenti, ma anche gli adulti. La rassegna “Pillole di Psicologia” è organizzata dallo Studio di Psicologia Rossetti, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS), con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Tarquinia. L’ingresso è libero e gratuito.