NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Apea del distretto industriale di Civita Castellana, in collaborazione con i Comuni, intende promuovere una revisione del perimetro della Zona Logistica Semplificata del Lazio, affinché possa rappresentare in maniera più fedele l’effettiva configurazione del tessuto produttivo locale e non lasci fuori importanti realtà industriali del territorio.

Attualmente, infatti, nel perimetro ZLS risultano comprese esclusivamente le aziende insediate nell’area del consorzio industriale Prataroni di Civita Castellana, mentre numerose altre imprese appartenenti al distretto, che si estende su ben otto comuni, sono rimaste escluse.

Per questo motivo, l’Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata) invita le aziende interessate a valutare la possibilità di richiedere una revisione della perimetrazione, qualora in possesso di specifici requisiti. Tra gli elementi che potranno essere presi in considerazione figurano l’appartenenza a filiere produttive strategiche, la continuità territoriale e funzionale con le aree già incluse, i collegamenti logistici e infrastrutturali, gli investimenti realizzati o programmati e le prospettive di sviluppo e occupazione. Particolare rilevanza assume inoltre la destinazione urbanistica dell’insediamento, con riferimento alle aree industriali, produttive e artigianali, in particolare alle zone D.

“Le imprese che ritengano di possedere tali caratteristiche – chiarisce l’Apea in una nota – potranno presentare un’istanza formale al Comune territorialmente competente e al comitato di indirizzo della ZLS Lazio, accompagnata da una relazione tecnica che descriva l’attività aziendale, l’ubicazione catastale dello stabilimento e le motivazioni a sostegno della richiesta. La nostra iniziativa punta a favorire una perimetrazione più coerente e inclusiva, valorizzando l’intero sistema industriale di Civita Castellana e le sue potenzialità di crescita e competitività. Un’opportunità per le aziende oggi escluse di far valere il proprio ruolo nel sistema produttivo territoriale e contribuire a un riconoscimento più ampio delle realtà industriali del Distretto.