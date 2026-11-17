RIGLIETTI “UN PROBLEMA RISOLTO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LA ASL”.

NewTuscia – TARQUINIA – “Circa un mese fa l’associazione Assolidi mi poneva una domanda importante, facendosi portavoce delle preoccupazioni di tanti cittadini rimasti senza medico di medicina generale dopo il pensionamento del Dottor Montagnoni e la scomparsa del Dottor Magrini.

In qualità di Referente dell’AFT della Casa della Comunità di Tarquinia, avevo spiegato le difficoltà esistenti, considerato che noi medici di Tarquinia avevamo già raggiunto il numero massimo di assistiti. Avevo inoltre illustrato le iniziative già intraprese, tra cui la richiesta alla ASL di un aumento dei massimali, che è stata accolta.

Consapevole che questo non fosse sufficiente a risolvere il problema, ho continuato a sollecitare la ASL, chiedendo espressamente l’assegnazione di almeno un nuovo medico di medicina generale a Tarquinia.

E’ arrivata la notizia tanto attesa: è stato assegnato un nuovo medico a Tarquinia, il Dottor Piccirillo.

Esprimo grande soddisfazione per questo risultato e desidero ringraziare gli organismi della ASL il Direttore del Distretto Dottor Mattozzi e La Direttrice delle Cure Primarie Dottoressa De Luca per aver accolto le richieste e aver lavorato per dare una risposta concreta ai cittadini.

Un ringraziamento particolare va anche all’associazione Assolidi, per aver portato alla mia attenzione il problema e per aver dato voce alle difficoltà di tante persone.

Questa vicenda dimostra che quando istituzioni, associazioni e territorio dialogano e lavorano insieme, si possono raggiungere risultati concreti.

Come referente dell’AFT, ho ritenuto mio dovere ascoltare le istanze dell’associazione, farmi carico delle esigenze dei cittadini e attivarmi direttamente con la ASL attraverso richieste e solleciti.

Oggi possiamo dire che questo impegno condiviso ha contribuito a raggiungere un obiettivo importante per la nostra comunità.

La soddisfazione più grande è sapere di aver dato un contributo concreto alla soluzione di un problema che riguardava tanti cittadini di Tarquinia.”

Dott. Alberto Riglietti

Referente dell’AFT della Casa della Comunità di Tarquinia