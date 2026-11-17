NewTuscia – VITERBO – Riparte domenica , dopo due turni di sosta, il campionato di serie C. La squadra cadetta dei Lions andrà a Roma ad affrontare la squadra cadetta della Primavera.

Le due compagini si sono già incontrate in precampionato ed i Lions hanno avuto modo di verificare la compattezza e solidità della squadra romana e le doti tecniche dei suoi giocatori.. Dopo tre giornate di campionato la Primavera è prima in graduatoria mentre i Lions sono fanalino di coda con un solo punto conquistato, quindi la partita di domenica non sembra l’occasione propizia per muovere la classifica. Notarangelo, allenatore unitamente a Scorzosi, ha le idee abbastanza chiare sul confronto: “Partiamo nettamente sfavoriti, ma sarà l’occasione per testare le nostre capacità e la nostra evoluzione nella fase di difesa; dobbiamo impedire alla Primavera di poter troppo facilmente impostare il suo gioco. Purtroppo registriamo numerose assenze per infortuni o per lavoro e non potremo mettere in campo la migliore formazione. Non dobbiamo, però, dimenticare che il nostro obiettivo primario non è quello di vincere il campionato ma , bensì, quello di far crescere giocatori che possano essere utili al team di serie A.”

Per l’occasione non sarà possibile utilizzare i giocatori della under 18, come fatto in alcune occasioni, perché contemporaneamente impegnati a Terni nella prima giornata del proprio campionato.