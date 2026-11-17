NewTuscia – ROMA – «C’è una questione che rischia di passare in secondo piano nel dibattito sulla sanità italiana: la distanza tra il numero di cittadini formalmente presi in carico dai servizi territoriali e la qualità dell’assistenza realmente garantita. Abbiamo investito risorse, costruito programmi, fissato obiettivi e celebrato risultati. Ma la domanda fondamentale è un’altra: siamo davvero in grado di assistere una persona fragile quando esce dall’ospedale e torna a casa?».

È quanto dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, richiamando l’attenzione su una delle criticità più rilevanti del Servizio Sanitario Nazionale: la reale capacità della rete territoriale di garantire continuità assistenziale, soprattutto agli anziani, ai malati cronici e ai pazienti non autosufficienti.

«I numeri, da soli, non raccontano tutta la storia. Il target PNRR relativo all’assistenza domiciliare per gli over 65 è stato superato: secondo il monitoraggio AGENAS riferito al 2025, sono stati presi in carico oltre 1,6 milioni di anziani. È certamente un risultato importante, ma non possiamo confondere una prestazione erogata con un percorso assistenziale completo. Una visita occasionale non equivale a un’assistenza continuativa e attivare un servizio non significa aver risolto il problema di una famiglia che deve gestire quotidianamente un proprio congiunto non autosufficiente».

Per la UGL Salute, il vero nodo riguarda l’intensità delle cure, la disponibilità di personale e l’integrazione tra ospedali, servizi territoriali e assistenza sociale. Non è sufficiente trasferire il luogo della cura dall’ospedale al domicilio se non vengono trasferite anche le risorse umane e professionali necessarie a garantire un’assistenza adeguata.

«C’è un aspetto che non possiamo più ignorare: infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti e professionisti della riabilitazione sono indispensabili per rendere concreta la medicina di prossimità. Non possiamo chiedere loro di sostenere un modello assistenziale sempre più complesso senza garantire organici adeguati, condizioni di lavoro dignitose, formazione e riconoscimento professionale. La sanità territoriale non si realizza inaugurando strutture o presentando nuovi modelli organizzativi. Si realizza attraverso le persone che ogni giorno lavorano al servizio dei cittadini».

Il rischio, secondo Giuliano, è quello di consegnare alle famiglie una responsabilità assistenziale sempre maggiore, trasformando il domicilio in un luogo di cura che, troppo spesso, non dispone di un sostegno pubblico realmente proporzionato ai bisogni dei pazienti.

«Quando un paziente viene dimesso senza che sia stato predisposto un adeguato percorso di continuità assistenziale, il problema non scompare: viene semplicemente trasferito sulle spalle dei familiari. E quando questi non hanno le possibilità economiche, il tempo o le competenze per affrontarlo, si apre una nuova forma di disuguaglianza sanitaria. Chi può permettersi un’assistenza privata riesce a trovare risposte, chi non può permettersela rischia di rimanere solo».

Per questo la UGL Salute ritiene indispensabile un cambio di prospettiva nelle politiche sanitarie territoriali, a partire da un piano nazionale per il rafforzamento degli organici dell’assistenza domiciliare e dei servizi territoriali, accompagnato da standard omogenei di intensità assistenziale, commisurati alla complessità dei bisogni dei pazienti. Occorre inoltre rendere realmente operativi i percorsi di dimissione protetta, assicurando un coordinamento efficace tra ospedali, servizi territoriali e servizi sociali, valorizzando sul piano contrattuale ed economico tutti i professionisti coinvolti nell’assistenza. Altrettanto necessario è introdurre un sistema di monitoraggio pubblico che non si limiti a registrare il numero dei pazienti presi in carico, ma valuti anche le ore di assistenza effettivamente erogate, la continuità delle prestazioni e i risultati concretamente raggiunti.

«Non possiamo permettere che il PNRR lasci in eredità una sanità territoriale fatta di contenitori senza contenuti. Occorre programmare fin da subito le risorse necessarie a garantire la continuità dei servizi anche dopo la conclusione della stagione degli investimenti straordinari. Altrimenti rischiamo di ritrovarci con strutture nuove, tecnologie moderne e personale insufficiente».

«La UGL Salute vuole portare questo tema al centro del confronto istituzionale e sindacale. La vera modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale non si misura con il numero delle inaugurazioni, ma con la capacità di non abbandonare nessuno nel momento del bisogno. La sanità deve arrivare a casa dei cittadini, ma deve arrivarci con professionisti, competenze e risorse adeguate. Tutto il resto è soltanto propaganda», conclude Giuliano.