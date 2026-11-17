GRANDISSIMA AFFLUENZA ALLA CONFERENZA STAMPA AL TEATRO FRASSATI

Arianna Cigni

NewTuscia – ROMA – Un racconto su potere, affetti, seconde chance e responsabilità delle proprie scelte.

Grandissima partecipazione ieri al Teatro Frassati di Roma per la conferenza stampa di lancio di “BOSS”, la nuova produzione cinematografica di Saverio Production.

A guidare la presentazione sono state le giornaliste e conduttrici televisive Maria Luisa Lo Monte e Arianna Cigni, che hanno illustrato al pubblico presente genesi, trama e tematiche del film.È intervenuto poi il produttore esecutivo di Saverio Production, Saverio Piscitiello, che ha raccontato la nascita del progetto e gli obiettivi alla base del film.

Tra gli ospiti più attesi Maria Monsè e Perla Paravia, note al grande pubblico come “Le Monsè” dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, presenti nel film con una partecipazione straordinaria.

Nel corso della serata sono saliti sul palco anche tutti gli interpreti del cast, che hanno raccontato il clima vissuto sul set, le sfumature dei rispettivi personaggi e il percorso emotivo affrontato durante le riprese, offrendo una testimonianza diretta del lavoro dietro la pellicola.

Teatro gremito in ogni ordine di posto. In prima fila, tra gli altri, l’Ambasciatore Andrea Tasciotti e il Consigliere Comunale Fabrizio Montanini, che nel film veste i panni di un Onorevole.

Il momento clou è arrivato con la proiezione del trailer ufficiale, accolto da un lungo applauso della sala. Le immagini hanno acceso l’attesa per l’anteprima del film, fissata per il 4 dicembre alle ore 19:30 al Cinema Flavio, in via Giovanni Mario Crescimbeni 19, in zona Colosseo a Roma.

IL SENSO DEL FILM:

“BOSS” mette al centro temi universali come il potere, i legami familiari, l’amore e il peso delle decisioni. Protagonista un uomo che apparentemente ha raggiunto tutto, ma che si ritrova a un bivio esistenziale e deve chiedersi quale persona vuole davvero diventare.

Un crime dal taglio intenso e diretto, con sequenze forti ma costruito per essere fruibile anche da un pubblico giovane, senza contenuti che ne impediscano la visione ai minori.

Oltre alla tensione narrativa tipica del genere gangster, il film lancia un messaggio sociale chiaro, rivolto in particolare alle nuove generazioni: la possibilità di cambiare rotta. La storia dimostra come anche chi proviene da contesti criminali possa rimettere in discussione il proprio percorso, lasciare una strada sbagliata e scegliere una vita diversa. Un invito a riflettere sul fatto che non è mai troppo tardi per decidere chi essere.

Una pellicola corale, con figure complesse, capaci di commettere errori, di soffrire e di amare, in cui i momenti di alta tensione e i colpi di scena si alternano a parentesi di ironia e leggerezza.

IL CAST

Nel cast di “BOSS”: Giuseppe Gullo, Maria Luisa Lo Monte, Emilia Sak, Maurizio Nicchi, Marco Moretti, Marisa Ronca, Katia Ferri, Melzi D’Eril, Michael Momilia, Alessio Posati, Antonio D’Acunto, Madalina Andrea Curteanu, Valentyna Iaroshyk, Arianna Cigni, Kupko Ilonia, Ivan Bedini, Vincenzo Imperato, Davide Bella, Davide Cantone, Olga Domaratsakaya, Pierluigi Valentini, Sabrina Diamanti e Angela Pino.