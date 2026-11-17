NewTuscia – VITERBO – Riqualificazione delle pavimentazioni e dei marciapiedi di via Domenico Corvi, la giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione. L’ok è arrivato da Palazzo dei Priori nei giorni scorsi con apposita delibera (n. 358 del 13-11-2026). Il documento di indirizzo alla progettazione prevede una serie di interventi strutturali per migliorare le condizioni della strada e renderla più funzionale e sicura, sia per per gli automobilisti e sia per i pedoni. Tra gli interventi più importanti previsti nel dip, l’asfaltatura del manto stradale, la realizzazione di un marciapiede lungo il muro perimetrale del parco Robinson e la realizzazione di una nuova linea per la raccolta delle acque meteoriche.

“Proseguiamo nel percorso di riqualificazione della viabilità, con particolare attenzione alle strade che da tempo necessitano di interventi strutturali – dichiara la sindaca Chiara Frontini –. Via Domenico Corvi è una di queste. Attraverso l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione diamo il via all’iter che porterà a un intervento che darà una risposta concreta alle esigenze del quartiere, migliorando la sicurezza, il decoro e la fruibilità della via e degli spazi pubblici”. “Non si tratta di una semplice asfaltatura, ma di un intervento organico che punta a risolvere le criticità della strada – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris –. Oltre al rifacimento della pavimentazione, il progetto comprende la sistemazione del sottofondo, il miglioramento del sistema di raccolta delle acque piovane e la realizzazione di un nuovo marciapiede. Un insieme di opere pensate per garantire maggiore sicurezza e una migliore qualità della viabilità”. Il documento di indirizzo alla progettazione è stato redatto dagli uffici del servizio manutenzione rete stradale e arredo urbano del settore VI del Comune di Viterbo.