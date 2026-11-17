NewTuscia – VITERBO – Dove sono finite le risorse Pnrr inizialmente destinate al recupero dell’ex convento di San Simone e Giuda di Viterbo? E con quali finanziamenti la Regione Lazio intende portare a termine l’intervento, dopo il definanziamento dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare? Sono le domande al centro dell’interrogazione a risposta scritta che ho presentato al presidente della Regione Francesco Rocca e all’assessore competente.

Il progetto, finanziato con 14.605.927,56 euro, prevedeva il recupero di un immobile storico di circa 5.700 metri quadrati, inutilizzato da oltre venticinque anni, per realizzare un collegio universitario di merito per l’Università degli Studi della Tuscia e una struttura di accoglienza per donne vittime di violenza e in condizioni di disagio sociale.

Il finanziamento era stato formalizzato nel luglio 2022, durante la presidenza di Nicola Zingaretti, con l’assegnazione dell’intera somma all’ATER della Provincia di Viterbo, individuata come soggetto attuatore. Il termine previsto per il completamento dei lavori era il 31 marzo 2026. Con una nota del 5 agosto 2026, tuttavia, l’ATER ha comunicato alla Regione di non poter rispettare le scadenze del Pnrr, chiedendo una rimodulazione delle fonti di finanziamento. Tra le criticità segnalate figurano la complessità delle opere di restauro, le prescrizioni degli organi di tutela del patrimonio storico-monumentale e la necessità di adeguamenti progettuali. Il 5 novembre 2026 la Giunta regionale ha quindi disposto il definanziamento dell’intervento dal PINQuA.

Sul fronte delle risorse, dagli atti regionali risultano già erogati circa 4,25 milioni di euro, mentre oltre 10 milioni sono stati disimpegnati. È quindi necessario fare luce sulla destinazione dell’intero finanziamento originario e chiarire se le somme non utilizzate siano state revocate, riprogrammate, trasferite ad altri interventi oppure debbano essere restituite.

Resta aperta anche la questione delle risorse necessarie per completare i lavori. Con la deliberazione n. 314 del 7 maggio 2026, la Giunta regionale ha indicato la possibilità di ricorrere a finanziamenti alternativi nell’ambito del Programma regionale FESR Lazio 2021-2027. Occorre però chiarire se il progetto di San Simone e Giuda sia stato effettivamente inserito tra quelli finanziabili, quale importo sia previsto e quando saranno disponibili le risorse. Anche perché i fondi richiamati risultano già assegnati e Viterbo non compare nell’elenco degli interventi finanziati.

È inoltre necessario chiarire le ragioni dei ritardi e le eventuali responsabilità amministrative, organizzative e procedurali, conoscere lo stato effettivo di avanzamento dei lavori e verificare quali somme siano ancora nella disponibilità della Regione o dell’ATER. Servono, inoltre, tempi certi per la conclusione dell’intervento e per l’attivazione del collegio universitario e del centro di accoglienza.

San Simone e Giuda rappresenta un progetto importante per la rigenerazione urbana di Viterbo e per la realizzazione di servizi a favore degli studenti universitari e delle donne in condizioni di fragilità. È necessario individuare una copertura finanziaria certa che consenta di completare l’opera e salvaguardare gli investimenti pubblici già realizzati.

Enrico Panunzi

Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio