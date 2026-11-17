NewTuscia – GALLESE – Restituire alla prevenzione della violenza di genere il suo significato più autentico, sottraendola alla retorica delle ricorrenze per ancorarla alla formazione delle coscienze. È questa l’ambizione di Lanterna Night – Una luce contro la violenza, il percorso civico e culturale ideato da AIRE SOS ODV (organizzazione di volontariato iscritta al RUNTS) che venerdì 27 novembre trasformerà il centro storico di Gallese in un laboratorio collettivo di responsabilità sociale.

L’iniziativa muove da un presupposto netto: il rispetto non si proclama, si impara. Per questa ragione, il cuore progettuale della manifestazione coincide con tre direttrici strategiche sul territorio. La prima è il coinvolgimento diretto degli alunni della scuola primaria di Gallese, chiamati a farsi protagonisti attivi di un percorso laboratoriale sull’empatia e l’ascolto reciproco, nella convinzione che solo educando oggi si possa incidere sulle dinamiche relazionali di domani. La seconda risiede nella costruzione di un presidio permanente contro l’indifferenza, attraverso il dialogo tra cittadinanza ed esperti per imparare a riconoscere e disinnescare per tempo i meccanismi della sopraffazione. La terza mira a saldare il tessuto comunitario attorno a valori condivisi, trasformando la partecipazione attiva in un argine culturale duraturo.

A tradurre questa visione in gesto pubblico sarà, a partire dalle ore 17:00, il Cammino delle Lanterne: saranno proprio i bambini e i ragazzi delle scuole ad attraversare le vie del borgo medievale, affidando a una scia luminosa il messaggio di una comunità che sceglie la dignità e il rifiuto di ogni prevaricazione.

Dalla dimensione simbolica si passerà poi all’analisi istituzionale e giuridica nella cornice del Castello di Gallese, in Piazza Castello. Dopo i saluti di rappresentanti del Parlamento, il convegno Le voci del rispetto metterà a confronto esponenti della magistratura, delle forze dell’ordine, del mondo accademico, delle professioni e dell’associazionismo per esaminare gli strumenti di tutela, le criticità operative e le reti di sostegno alle vittime.

La serata proseguirà affidando ai linguaggi dell’arte il compito di consolidare la riflessione collettiva: prima con un concerto per violino e violoncello dedicato al valore delle relazioni libere e paritarie, e successivamente, alle ore 21:00, presso l’Oratorio di Gallese, con una proiezione cinematografica seguita da un dibattito aperto al pubblico.

Ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di sostegno al progetto sono disponibili sul portale ufficiale www.lanternanight.com.