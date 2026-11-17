NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo:

Il pranzo conviviale del 15 novembre 2026 all’Agorà organizzato dal Comitato Orvietano per la Salute Pubblica (COSP) ha riunito oltre 120 persone, tra cittadini e personale sanitario, in un momento di incontro, condivisione e confronto.

Una giornata che ha raggiunto pienamente il suo obiettivo: dimostrare quanto sia forte e importante la volontà di coesione tra la comunità locale e coloro che ogni giorno operano per garantire i servizi sanitari sul territorio.

Tutti i partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per la piacevole giornata trascorsa, rivolgendo complimenti agli organizzatori e al cuoco ed auspicando che occasioni come questa possano ripetersi più spesso.

Particolarmente gradita è stata la presenza della Direttrice del Presidio Ospedaliero di Orvieto, dott.ssa Ilaria Bernardini, del Direttore Amministrativo, dott. Piero Carsili, dei sindaci del territorio e di diversi operatori sanitari, tra cui il responsabile del Pronto Soccorso, dott. Cesare Magistrato, il dott. Marco Testa, responsabile del reparto di Cardiologia, in rappresentanza dei sanitari assunti negli ultimi mesi e la dott.ssa Magnolia, responsabile del Reparto di Pediatria e Neonatologia. La dott.ssa Bernardini ha portato i saluti e la vicinanza di tutto il personale sanitario della Asl Umbria 2, sottolineando così il valore di un’iniziativa che ha voluto mettere al centro proprio il rapporto tra cittadini e operatori della sanità.

Per il C.O.S.P. si conferma la necessità di creare sempre più occasioni di dialogo e collaborazione con le istituzioni ed i responsabili della nostra sanità. La sanità pubblica non è soltanto un insieme di strutture e servizi, ma un patrimonio collettivo che deve essere tutelato e migliorato attraverso il contributo di tutti.

Ma la coesione deve tradursi anche in iniziative concrete.

Uno degli aspetti emersi con maggiore evidenza riguarda la necessità di lavorare per incrementare l’attrattività dell’Ospedale di Orvieto. Non è sufficiente intervenire sulle carenze di organico attraverso nuovi concorsi e assunzioni: occorre creare condizioni che rendano il nostro Ospedale e il nostro Distretto sanitario sedi di lavoro attrattive, nelle quali medici e operatori sanitari possano trovare opportunità di crescita professionale e prospettive di stabilità.

In questa direzione, tra le proposte lanciate nel corso dell’incontro, è stata richiamata l’esperienza della Regione Sardegna, che ha recentemente introdotto misure di incentivazione per favorire il trasferimento e la permanenza di lavoratori e professionisti nei territori dell’isola, con particolare attenzione anche alle professioni sanitarie. Tra gli strumenti previsti figurano contributi per l’alloggio, incentivi economici e sostegni destinati a favorire il radicamento dei professionisti nei territori maggiormente penalizzati dalla difficoltà di reperire personale, come ad esempio le aree interne.

Un’esperienza dalla quale anche l’Umbria potrebbe trarre spunto, valutando l’introduzione di misure specifiche per favorire l’arrivo di nuovi professionisti sanitari e rendere più attrattive le sedi ospedaliere che incontrano maggiori difficoltà nel reclutamento del personale. L’obiettivo dovrebbe essere quello di affiancare le assunzioni con contratti previsti dai CCNL a politiche capaci di offrire concrete condizioni di accoglienza e permanenza a chi sceglie di lavorare nel nostro territorio. Il Comitato propone di avviare un confronto con Azienda sanitaria, Regione ed enti locali per individuare misure di sostegno all’accoglienza e alla permanenza dei professionisti sanitari. , valutando l’introduzione di misure specifiche per favorire l’arrivo di nuovi professionisti sanitari e rendere più attrattive le sedi ospedaliere che incontrano maggiori difficoltà nel reclutamento del personale. L’obiettivo dovrebbe essere quello di affiancare le assunzioni con contratti previsti dai CCNL a politiche capaci di offrire concrete condizioni di accoglienza e permanenza a chi sceglie di lavorare nel nostro territorio. Il Comitato propone di avviare un confronto con Azienda sanitaria, Regione ed enti locali per individuare misure di sostegno all’accoglienza e alla permanenza dei professionisti sanitari.

Il C.O.S.P. intende proseguire il proprio impegno in questa direzione, continuando ad approfondire le criticità della sanità locale e regionale e avanzando proposte concrete, attraverso un confronto costruttivo con le istituzioni, gli operatori sanitari e la cittadinanza. Il confronto proseguirà anche sui servizi territoriali, con particolare attenzione al funzionamento del Distretto sanitario, al Consultorio e alle Case della Comunità di Orvieto e Fabro.

La grande partecipazione al pranzo conviviale dimostra che esiste una comunità attenta e disponibile a fare la propria parte, che riconosce il ruolo fondamentale del personale sanitario tutto ed auspica la permanenza e la valorizzazione dei professionisti, compresi quelli di recente assunzione, per garantire continuità e qualità ai servizi del territorio

Perché la salute si cura in reparto, ma la sanità si migliora insieme.

Comitato Orvietano per la Salute Pubblica