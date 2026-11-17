NewTuscia – RIETI – Un furto consumato di rame è accaduto nel territorio di Fiamignano, dove un uomo quarantenne, originario della provincia di Napoli è stato tratto in arresto in flagranza di reato perché sorpreso a bordo della propria autovettura con circa sei chilogrammi di cavi appena asportati.

L’episodio ha avuto luogo nella tarda mattinata, a seguito della segnalazione al numero unico 112 di un furto di materiale ferroso all’interno di un terreno privato. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, operando in stretta sinergia con i colleghi della Stazione di Fiamignano, hanno immediatamente avviato le ricerche del responsabile, percorrendo celermente tutte le possibili via di fuga. Le operazioni di rintraccio hanno dato esito positivo in tempi brevi poiché l’autovettura è stata intercettata e bloccata dai militari nel comune di Pescorocchiano. Nel corso della perquisizione veicolare, all’interno dell’abitacolo è stata rinvenuta la refurtiva — circa sei chili di cavi in rame. Il materiale è stato interamente recuperato e sottoposto a sequestro, in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Alla luce degli elementi probatori raccolti l’indagato è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma l’efficacia del controllo del territorio e la prontezza d’intervento dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai furti predatori a tutela della proprietà privata e del patrimonio dei cittadini.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.