Educazione ambientale: appuntamento in Via Ilaria Alpi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Acquapendente celebra la Festa degli Alberi, in occasione della Giornata nazionale dedicata alla tutela del patrimonio arboreo, un appuntamento che da oltre dieci anni coinvolge l’Italia intera nella sensibilizzazione sull’importanza di boschi e foreste per l’equilibrio ambientale.

L’appuntamento è per la mattina di sabato 21 novembre 2026 in Via Ilaria Alpi. Qui, in un’area verde prossima a una zona residenziale esterna al centro storico, saranno piantati un olivo, un acero e alcuni prunus.

Un’ulteriore pianta sarà donata dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Acquapendente, che partecipano all’iniziativa così come il personale e i guardiaparco della Riserva Naturale Monte Rufeno e le classi della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci.

Il coinvolgimento delle scuole è centrale nella Festa degli Alberi, in quello che è un vero e proprio momento di educazione ecologica condivisa tra alunni, istituzioni e cittadini, per incentivare presso le nuove generazioni la sensibilità verso i temi ambientali e la cura degli spazi pubblici.

“La Giornata nazionale degli Alberi ci invita a riflettere sul legame profondo tra la comunità e l’ambiente che ci ospita – afferma l’assessore all’ambiente Glauco Clementucci – Ogni albero piantato è un investimento sul futuro: significa più ossigeno, più bellezza, più biodiversità. È un impegno verso un territorio più sano e sostenibile, costruito insieme, giorno dopo giorno. In questi cinque anni, compresi gli alberi che verranno messi a dimora sabato, sono state messe a dimora 18 piante di varie specie nelle sole edizioni della Festa degli Alberi”.

“Il Comune di Acquapendente – aggiunge la sindaca Alessandra Terrosi – è da sempre in prima linea per la tutela dell’ambiente naturale e la promozione di buone pratiche di educazione ambientale, grazie anche alla presenza nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno, che ringraziamo insieme alle scuole, ai cittadini, ai rappresentanti istituzionali e a tutte le realtà che parteciperanno alla Festa degli Alberi”.

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

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