NewTuscia – ROMA – “Accolgo con grande soddisfazione il giudizio espresso da una delle principali agenzie internazionali di rating, che ha confermato il giudizio di lungo termine della Regione Lazio a BBB+ con outlook stabile, innalzando contestualmente a BBB+ il profilo creditizio autonomo (Standalone Credit Profile).

Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento internazionale sul fronte finanziario che conferma la solidità e l’affidabilità delle scelte adottate dall’amministrazione regionale guidata dal Presidente Rocca.

I numeri parlano chiaro: secondo le valutazioni di Fitch Ratings, il debito del Lazio passa da circa 21 miliardi di euro a fine 2025 a 7,8 miliardi a fine 2026, con un abbattimento superiore al 60%, che rappresenta un passaggio di assoluto rilievo.

In questi anni di governo abbiamo scelto la strada della responsabilità, del rigore e della trasparenza, lavorando per risanare i conti e restituire al Lazio credibilità.

Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione finanziaria estremamente complessa.

Oggi, grazie alla determinazione del Presidente Rocca e al lavoro dell’assessore al bilancio Righini nel processo di risanamento dei conti regionali che rappresenta un esempio di gestione responsabile e lungimirante, il Lazio ha voltato pagina.

Il giudizio di Fitch è un segnale della ritrovata capacità della Regione Lazio di programmare, investire e guardare al futuro con maggiore solidità.

Avere i conti solidi significa poter effettuare più investimenti, rafforzare i servizi, sostenere il sistema produttivo e dare risposte più efficaci ai territori.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.