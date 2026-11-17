30 medaglie e podio tricolore nelle Italian Style Pilsner

NewTuscia – BRUXELLES – La birra artigianale italiana continua a conquistare riconoscimenti internazionali. Al Brussels Beer Challenge 2026, una delle più prestigiose competizioni brassicole al mondo, l’Italia ha ottenuto 30 medaglie, di cui 8 ori, 10 argenti e 12 bronzi, con i piccoli birrifici indipendenti protagonisti di alcuni dei risultati più significativi. Un nuovo riconoscimento alla qualità della produzione artigianale nazionale proprio nell’anno in cui il movimento celebra il suo trentesimo anniversario.

A distinguersi è la American Jasper del Birrificio La Piazza di Torino, premiata con la medaglia d’oro nella categoria Hoppy Lager e insignita del titolo di Best Italian Beer 2026, il riconoscimento riservato alla migliore birra italiana in concorso. Un altro risultato particolarmente significativo arriva dalle Italian Style Pilsner, con un podio interamente artigianale e italiano: oro alla Testa di malto del Birrificio Legnone, argento alla Special K di Qubeer e bronzo alla Slurp di Soralamà.

“Vedere tre birrifici italiani occupare l’intero podio di uno stile che porta il nome del nostro Paese è una soddisfazione particolare – dichiara Simone Monetti, Segretario Generale di Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti italiani –. È il risultato di trent’anni di ricerca, sperimentazione e crescita professionale. I nostri birrai hanno saputo reinterpretare le grandi tradizioni brassicole internazionali, contribuendo a sviluppare una propria identità. Oggi questa capacità viene riconosciuta anche nei concorsi più prestigiosi, dove i piccoli produttori italiani riescono a confrontarsi alla pari con realtà di tutto il mondo”.

Tra i produttori artigianali spicca il Birrificio Legnone, che conquista quattro medaglie: due ori con Monkey Planet e Testa di malto, un argento con Goselina e un bronzo con Stiglitz. Medaglie d’oro anche per la Ciocia del Birrificio Ciociaro, la Drop Out – Out Of Fashion di LZO Brewery, la Imprinting del Birrificio Styles, la In The Flesh di Antikorpo Brewing e la Porter di Birra Puddu. Particolarmente significativo anche il risultato complessivo nelle basse fermentazioni, con l’Italia che si distingue come la nazione più premiata nella famiglia delle Lager, conquistando dieci medaglie.

“Questi riconoscimenti raccontano un movimento artigianale capace di esprimere qualità in stili molto diversi, dalle basse fermentazioni alle birre più innovative – prosegue Monetti –. Dietro ogni medaglia ci sono il lavoro quotidiano dei birrai, la cura delle materie prime, la conoscenza dei processi produttivi e la volontà di migliorarsi continuamente. È un patrimonio di competenze che dobbiamo valorizzare anche in Italia, aiutando i consumatori a riconoscere il valore della birra artigianale indipendente e creando maggiori opportunità per i piccoli produttori nella ristorazione e nella distribuzione”.

La quindicesima edizione del Brussels Beer Challenge si è svolta dal 28 al 30 ottobre a Roeselare, in Belgio, con 1.745 birre provenienti da 49 Paesi, valutate alla cieca da una giuria di 80 esperti internazionali. I risultati sono stati annunciati durante Horeca Expo a Gent. L’Italia si è classificata quarta per numero complessivo di medaglie, a pari merito con i Paesi Bassi, alle spalle di Belgio, Stati Uniti e Cina.