NewTuscia – ROMA – “Siamo estremamente soddisfatti del giudizio dell’agenzia internazionale Fitch Ratings che ha confermato il rating di lungo termine della Regione a BBB+ con outlook stabile, innalzando contestualmente a bbb+ il profilo creditizio autonomo, rafforzando in questo modo la situazione economico finanziaria dell’Ente e la sua credibilità.

Un risultato straordinario, che conferma la validità del percorso di risanamento finanziario operato dalla Giunta Rocca, con particolare riguardo alla riduzione del debito del Lazio di oltre il 60%, grazie alla collaborazione con il Governo Meloni. Dati che parlano chiaro; la Regione Lazio è finanziariamente solida e soprattutto in grado di programmare politiche espansive senza il ricorso a nuovo indebitamento. Un traguardo straordinario, considerando la situazione finanziaria molto critica da cui eravamo partiti nel 2023 e che abbiamo risolto grazie al grande lavoro del presidente Francesco Rocca, dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, di tutta la Giunta e della maggioranza. Oggi il Lazio è una Regione in salute che può investire sullo sviluppo e sulla competitività economica e può soprattutto mettere in campo efficaci politiche di sostegno alle famiglie: lo dimostra la Legge di Stabilità 2027 che approderà domani in Commissione Bilancio e che prevede in primis l’azzeramento dell’1,6% dell’addizionale Irpef per i redditi fino a 35 mila euro e interventi concreti in favore di imprese e terzo settore”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente della Commissione Bilancio.