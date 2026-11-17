NewTuscia – VITERBO – La Stella Azzurra Viterbo potenzia in maniera significativa anche il proprio settore comunicazione. Torna infatti a collaborare con i colori biancostellati Cristiano Politini, professionista ben conosciuto e apprezzato nel panorama della promozione sportiva, che dal 2018 al 2020 ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione, dei social media e dell’ufficio stampa della A.S. Viterbese. Un percorso proseguito su un palcoscenico di rilievo nazionale, quello vissuto con l’US Catanzaro, dove dal 2020 al 2024 ha curato l’intera area comunicazione del club calabrese, accompagnandolo nel percorso fino alla Serie B.

Un ritorno particolarmente gradito per la società di via Monti Cimini, che aveva già avuto modo di apprezzarne competenza e professionalità nel corso delle precedenti stagioni sportive, come giornalista e fotografo. Una collaborazione interrotta per motivi professionali e che oggi riprende con l’obiettivo di dare nuovo impulso e ulteriore qualità alla comunicazione biancostellata.

Il progetto prevede un significativo sviluppo di tutte le attività di comunicazione e social media, attraverso una maggiore presenza sui canali digitali, nuovi contenuti multimediali, approfondimenti, interviste e iniziative dedicate sia alla prima squadra sia al settore giovanile. Un lavoro pensato per raccontare a 360 gradi la realtà Stella Azzurra, valorizzarne le attività sportive e societarie, dare nuovo impulso e ulteriore qualità alla comunicazione biancostellata e rafforzare ulteriormente il legame con tifosi, appassionati e territorio.

Accanto a questo, spazio anche a nuove idee e iniziative per rendere ancora più coinvolgente e partecipata l’esperienza del pubblico sugli spalti del PalaMalè in occasione delle gare della prima squadra.

A Cristiano va il nostro più caloroso bentornato, insieme all’augurio di buon lavoro per questa nuova avventura in biancostellato.