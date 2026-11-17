NewTuscia – ROMA – Aperte le candidature alla XXXIV edizione del Concorso per i migliori oli di Roma e del Lazio “Premio Roma Evo”, selezione regionale per l’Ercole Olivario. A promuovere il concorso la Camera di Commercio di Roma, attraverso Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, in collaborazione con l’Azienda Speciale Agro Camera ed in sinergia con la Regione Lazio, le Camere di Commercio della regione tra cui la Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, e le associazioni di categoria di settore.

Questa nuova edizione del concorso permetterà di individuare i migliori oli extravergine di oliva prodotti nella regione e selezionerà, inoltre, i partecipanti al premio nazionale “Ercole Olivario”.

Obiettivo del concorso, che punta a stimolare olivicoltori e frantoiani a migliorare la qualità dei propri prodotti e a diversificarli, è valorizzare i migliori oli extravergine di oliva provenienti da zone con riconoscimento, nazionale e/o comunitario, a denominazione d’origine (DOP e IGP) o dai diversi ambiti del territorio di Roma e del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati esteri, scegliendo ed indicando gli oli di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori.

L’iscrizione può essere fatta fino al 21 dicembre 2026, mediante una delle seguenti modalità: inviando per posta elettronica la domanda di partecipazione, compilata e firmata, all’indirizzo: sviluppo@sviluppoeterritorio.camcom.it; online utilizzando la piattaforma predisposta dal Concorso Nazionale Ercole Olivario, specificando la regione di appartenenza (https://ercoleolivario.it/iscrizioni/).

Regolamento e modulistica sono disponibili al link: https://www.rivt.camcom.it/it/news/aperte-le-candidature-al-concorso-per-i-migliori-oli-di-roma-e-del-lazio_2863.htm

Maggiori informazioni all’indirizzo email: marketing@rivt.camcom.it.