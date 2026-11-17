NewTuscia – ROMA – Creare un sistema regionale capace di collegare competenze istituzionali, infrastrutture e capacità progettuale per rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari del Lazio e la loro presenza sui mercati. È questo l’obiettivo del “Regional Green Hub – Polo Agroalimentare Regionale del Lazio”, progetto presentato oggi in conferenza stampa al WeGil di Roma e avviato attraverso il partenariato tra ARSIAL, Centro Agroalimentare Roma (CAR) e MOF ScpA, su iniziativa dell’Assessorato all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, guidato da Giancarlo Righini, con lo scopo di aumentare la competitività e la presenza sui mercati dell’agroalimentare laziale.

L’accordo istituisce un Tavolo di coordinamento, di cui ARSIAL assicurerà la regia istituzionale, per sviluppare iniziative comuni dedicate alla promozione e all’internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari, al miglioramento della logistica e della distribuzione, all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla sostenibilità delle filiere. La collaborazione comprenderà inoltre la partecipazione a fiere e incontri B2B, l’analisi dei mercati, la formazione e la progettazione congiunta per l’accesso a finanziamenti europei e nazionali.

Il partenariato unisce le competenze istituzionali di ARSIAL alle piattaforme commerciali di CAR e MOF: due realtà strategiche per la nostra regione, che insieme ospitano 751 imprese e 8.600 operatori al giorno, movimentano circa 2,46 milioni di tonnellate di merci e generano un giro d’affari complessivo stimato in 3,7 miliardi di euro.

«La nostra visione è quella di costruire un sistema agroalimentare regionale sempre più forte, integrato e competitivo, capace di valorizzare le eccellenze produttive del Lazio e di generare nuove opportunità di crescita per le imprese. Con il Regional Green Hub vogliamo superare una logica di interventi frammentati e mettere a sistema competenze, infrastrutture e risorse, creando un collegamento stabile tra il mondo della produzione, quello della distribuzione e i mercati», dichiara Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio.

«La Regione Lazio intende svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento strategico, accompagnando questo percorso attraverso una programmazione delle politiche agricole che favorisca gli investimenti, l’innovazione e la sostenibilità delle filiere. Non si tratta semplicemente di un accordo tra tre importanti realtà del nostro territorio, ma di un progetto che si inserisce in una visione più ampia: fare dell’agroalimentare uno dei motori dello sviluppo economico regionale, rafforzando il ruolo dei nostri produttori e creando le condizioni affinché una quota sempre maggiore del valore generato dalle nostre eccellenze rimanga sul territorio. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a investire, con l’obiettivo di rendere il Lazio sempre più protagonista sui mercati nazionali e internazionali», aggiunge l’Assessore.

«Il Lazio possiede un patrimonio agroalimentare straordinario. La sfida è trasformare questa ricchezza in nuove opportunità per le imprese e per i territori. Con il Regional Green Hub mettiamo in relazione tre competenze strategiche, collegando la produzione alla distribuzione e ai mercati. Non vogliamo creare un altro contenitore istituzionale, ma costruire opportunità concrete: più relazioni commerciali, più innovazione e una maggiore capacità delle nostre imprese di competere. Perché il valore delle nostre eccellenze non si misura soltanto in ciò che produciamo, ma nella capacità di portarlo sui mercati e farlo tornare ai territori che lo generano», dichiara Massimiliano Raffa, Presidente di ARSIAL.

«Questo partenariato rappresenta un passaggio decisivo per valorizzare il potenziale delle nostre filiere. Il CAR è pronto a fare la sua parte per garantire agli operatori servizi logistici sempre più efficienti e per favorire quei processi di innovazione e sostenibilità che oggi sono indispensabili per competere a livello internazionale», commenta Valter Giammaria, Presidente del CAR.

«L’obiettivo del Regional Green Hub è quello di ottimizzare la distribuzione e supportare le nostre imprese nell’accesso ai mercati esteri, per confrontarci con le più grandi realtà e mostrare che la filiera del Lazio è tra le migliori a livello europeo», aggiunge Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del CAR.

«Ringrazio il presidente Francesco Rocca, la Giunta regionale e in particolare l’assessore Giancarlo Righini per aver promosso una nuova visione inclusiva del sistema agroalimentare del Lazio. Il Regional Green Hub rappresenta un passo importante per mettere in rete infrastrutture, competenze e imprese, valorizzando il ruolo di ogni componente della filiera. Un progetto al quale il MOF contribuirà per rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale e nazionale sui mercati internazionali», dichiara Bernardino Quattrociocchi, Presidente del MOF.

«Il MOF porta in questa iniziativa un patrimonio di competenze, relazioni commerciali e conoscenza della filiera agroalimentare che rappresenta un valore aggiunto per l’accordo. Un know-how che vogliamo condividere con ARSIAL e CAR per dare vita a iniziative concrete, puntando sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza logistica e su nuove opportunità di crescita per l’intero sistema agroalimentare», conclude Enzo Addessi, Amministratore Delegato del MOF.