NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo:

Si è svolta venerdı̀ scorso, 13 novembre, la quinta edizione della manifestazione Libri in Marcia, in seno all’iniziativa nazionale Io leggo perché 2026.

Dopo due mattinate di vero sgomento per le minacce ricevute anche dal nostro Istituto, che hanno costretto ad evacuazioni forzate tutti i plessi di Montalto e Pescia, 100 bambini circa, accompagnati dalle loro maestre, sono usciti dalle mura scolastiche delle scuole dell’infanzia e primaria di Montalto e Pescia sfidando la paura ingiustamente imposta: una colorata sfilata per affermare il diritto ad apprendere e il diritto alla gioia!

In questa edizione, ad accogliere i nostri alunni non sono state le piazze del centro storico, segnate dal maltempo dei giorni precedenti, ma le mura e gli scaffali della splendida Biblioteca Comunale: con un solo giorno di preavviso il personale della stessa ha riorganizzato gli spazi per poter ospitare l’iniziativa, cosı̀ strettamente legata alla lettura e alla condivisione che di ogni biblioteca sono il senso più profondo.

Ad attendere i bambini nelle quattro sale a loro destinate, c’erano i meravigliosi lettori volontari, una vera e propria squadra che accompagna la progettazione e la realizzazione dell’evento fin dal primo anno; genitori, libraie, professionisti di vari settori, persino un Vigile Urbano: il vero capitale umano del nostro Comune, legato dalla comune passione per la lettura e dalla convinzione che la crescita e lo sviluppo dei nostri figli non passi solo dalla famiglia e dalla scuola, ma anche da una comunità che deve tornare ad essere educante.

Quest’anno le letture si sono prevalentemente concentrate sul tema dell’amicizia, che mai come in questo difficile quadro sociale e politico ci è sembrato urgente: in un tempo in cui le relazioni sono sempre più mediate dai social e dal digitale, in cui l’affermazione di sé sembra prevalere sul concetto di collettività, si è parlato del valore del tempo realmente condiviso, della capacità di risolvere i conflitti, di accoglienza e vicinanza fisica; i bambini hanno ascoltato con attenzione e coinvolgimento le storie scelte con amore e cura dai lettori, ma hanno anche sperimentato creativi ed originali “capitomboli”, per imparare che cadere è normale e inevitabile, ma è il rialzarci che ci rende migliori!

Grazie alla partecipazione straordinaria dell’Associazione Musicastro, i piccoli hanno anche avuto la fortuna di ascoltare una storia d’amicizia accompagnata da canto e chitarra, le loro voci si sono unite in un unisono canto che ha riempito le volte della biblioteca prima del saluto finale.

La mia personale gratitudine quest’anno è più forte che mai, e va a tutte le colleghe che sia Montalto che a Pescia Romana continuano a sostenere questa iniziativa, alla Dirigente Scolastica e all’Amministrazione Comunale, che hanno resistito alla legittima tentazione di sospenderla o quanto meno rimandarla, visti gli eventi dei giorni precedenti; il mio immenso grazie va all’Assessore Annamaria Fabi, al dott. Stefano Pucci e al Dott. Daniele Mattei che hanno aperto la Biblioteca Comunale all’iniziativa nonostante lo scarso preavviso, alla Polizia Municipale, che come sempre ci ha

permesso di muoverci in sicurezza, alla Proloco e alle Pink Ladies, sempre pronti a farci da spalla.

Grazie ai lettori, sempre più numerosi, sempre più preparati e coinvolgenti!

Grazie ai bambini: sono i loro sorrisi, le loro domande curiose, i loro entusiasmi, ma anche i loro dubbi e le loro paure che danno un senso al nostro lavoro e lo rendono davvero unico.

Al prossimo anno allora, non importa quanti siamo: ciò che conta è continuare a credere che si possa tracciare una strada diversa!

Marzia Viola

Docente della Scuola Secondaria di Montalto di Castro

