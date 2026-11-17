NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La sezione Anpi “Carlo Capponi” in stretta collaborazione Il Comitato soci Coop di Civita Castellana, è lieto di annunciare la presentazione dello spettacolo teatrale “Il profumo del Tiglio”. L’evento, di forte valenza sociale e culturale, si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 18.00, presso la Sala “ Roberto Caprari” presso complesso MICE del Centro Commerciale Piazza Marcantoni a Civita Castellana.
Lo spettacolo, curato dalla sceneggiatura di Laura Scanu e diretto da Marco Marciani, vedrà sul palco le attrici Alessandra D’Ippoliti, Martina Sciarrotta e Maria Grazia Binnella. A completare l’atmosfera della serata, la selezione musicale affidata a DJ Ivan Cap.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Civita Castellana, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema di cruciale importanza attraverso il linguaggio universale del teatro.
Ingresso: L’accesso allo spettacolo è previsto con contributo volontario.
Sezione Carla Capponi dell’ANPI di Civita Castellana