NewTuscia – ROMA – Canale Monterano si prepara a vivere tre giornate all’insegna della magia del Natale, della cultura e delle tradizioni artigianali. Dal 6 all’8 dicembre 2026, Corso della Repubblica ospiterà “I Presepi e i Mercatini di San Gregorio Armeno”, un’iniziativa promossa dal Comune di Canale Monterano attraverso la Riserva naturale Regionale Monterano, che porterà nel cuore del paese le atmosfere e i colori della celebre tradizione presepiale napoletana.

L’evento rappresenterà un’occasione speciale per valorizzare il centro del paese, promuovere le eccellenze artigianali e gastronomiche e offrire a residenti e visitatori un’esperienza capace di unire arte, storia, musica e convivialità. Protagonisti saranno gli artigiani e le botteghe napoletane, con l’esposizione e la vendita delle caratteristiche creazioni presepiali di San Gregorio Armeno, simbolo di una tradizione conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Accanto ai presepi napoletani troveranno spazio anche le contrade di Canale Monterano, con i loro presepi e i mestieri di un tempo, in un percorso che metterà in dialogo le tradizioni locali con quelle partenopee.

Il programma prevede inoltre giochi per bambini, mercatini di oggettistica natalizia e articoli da regalo, una mostra di abiti barocchi dell’arte presepiale e le specialità dell’Antica Pasticceria Sorella dal 1920, per un viaggio anche nei sapori della tradizione napoletana.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla musica e alle famiglie, con le sfilate della Banda Musicale “E. D’Aiuto e delle Majorettes”, previste domenica 6 dicembre alle ore 11:00 e martedì 8 dicembre alle ore 15:00.

A chiudere la manifestazione sarà il Concerto Gospel di Natale “800 anni verso il cielo”, ore 18.00 presso la Chiesa di S. Maria Assunta: un omaggio a San Francesco con Marcello Cirillo e Demo Morselli, per celebrare attraverso la musica il messaggio universale di pace e fraternità legato al Natale.

«Con questa iniziativa – commenta Fabrizio Lavini, Vice Sindaco del Comune di Canale Monterano – vogliamo regalare alla nostra Comunità e ai tanti visitatori che ci auguriamo di accogliere un Natale ricco di emozioni, tradizioni e occasioni di incontro. Portare a Canale Monterano l’arte presepiale di San Gregorio Armeno significa creare un ponte culturale tra il nostro territorio e una delle espressioni artigianali più conosciute e amate d’Italia. Abbiamo voluto costruire un programma che coinvolgesse le nostre contrade, le associazioni, gli artigiani e le famiglie, valorizzando il centro del paese e il senso di appartenenza alla comunità. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro collaborazione, contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione. Il nostro obiettivo è fare di Canale Monterano un luogo sempre più vivo, accogliente e capace di valorizzare le proprie tradizioni aprendosi a nuove esperienze».

«Il Natale rappresenta un momento privilegiato per riscoprire il valore delle nostre comunità – aggiunge Stefano Ciferri, Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano – delle tradizioni e del patrimonio culturale che caratterizza il territorio. Un’iniziativa come questa contribuisce a rafforzare l’attrattività di Canale Monterano, creando un legame tra cultura, artigianato e promozione locale. La Riserva Naturale Monterano rappresenta uno degli elementi identitari più importanti di questo territorio e crediamo che la valorizzazione delle sue bellezze naturali e storiche possa integrarsi con eventi capaci di richiamare visitatori e far conoscere le molteplici ricchezze della nostra comunità. È attraverso la collaborazione tra istituzioni e realtà locali che possiamo costruire un’offerta turistica sempre più qualificata e sostenibile».

L’iniziativa si inserisce negli eventi della Riserva Naturale Regionale Monterano realizzati con i contributi della Regione Lazio finalizzati al percorso di valorizzazione culturale e turistica del territorio, con l’obiettivo di promuovere il commercio locale, favorire la partecipazione della cittadinanza e offrire nuove occasioni di scoperta del paese e delle sue bellezze.