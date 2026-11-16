NewTuscia – VITERBO – Slow Food Viterbo e Tuscia propone giovedì 19 novembre la presentazione de libro di Famiano Crucianelli: “Reddito di contadinanza”.

L’appuntamento è a Casa Slow Food a Viterbo, via di San Francesco n. 14 alle ore 18, e inaugura il ciclo di incontri “La Cultura è Cibo, il Cibo è Cultura: racconti di sapori, tradizioni e paesaggi”, realizzato in collaborazione con Libreria Etruria.

Insieme all’Autore, presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre e con una ricca esperienza politico-istituzionale alle spalle, ci sarà Daniele Camilli, giornalista e segretario organizzativo della Uila Viterbo, fortemente impegnato nella lotta al caporalato.

Un’occasione straordinaria che ci riguarda tutti per comprendere l’evoluzione del comparto agricolo, oggi sempre più condizionato dalle multinazionali, dai cambiamenti climatici, dall’abbondono delle zone rurali e dalle crisi ambientali. Al tempo stesso l’opportunità di riflettere sul ruolo indispensabile del contadino di oggi e di domani, da cui dipendono un’alimentazione sana e la custodia di terre, tradizioni e paesaggi.

L’incontro, condotto dal produttore Mario Profili, sarà introdotto da Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia, e Sandra Gasbarri, presidente di Arci Viterbo. Al termine piccola degustazione dei prodotti della Fattoria Lucciano di Civita Castellana.

Per informazioni: Slow Food Viterbo e Tuscia, tel. 335.318537 – viterboslowfood@gmail.com