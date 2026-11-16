NewTuscia – VITERBO – Con profondo dispiacere, ho appreso la notizia della scomparsa della signora Aurelia Sergi, vedova del concittadino ed ex sindaco di Roma Luigi Petroselli. Una grande perdita non solo per la famiglia Petroselli, ma anche per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla, nella sua terra natale in Sicilia, a Viterbo, città in cui ha conosciuto l’uomo della sua vita e a Roma, città in cui viveva. Una donna caparbia, determinata, forte, con una grande passione per lo studio e per la musica. Una donna che ha saputo dare un grande sostegno a un uomo importante, ricordato e stimato da tutti, con cui ha condiviso troppi pochi anni.

Lo scorso ottobre abbiamo ospitato una mostra fotografica dedicata a Luigi Petroselli nelle nostre sale espositive museali, l’abbiamo inaugurata proprio lo stesso giorno in cui abbiamo intitolato quegli spazi alla memoria di Luigi Petroselli. In alcune di quelle foto era presente anche la signora Aurelia. Ce n’era una in particolare, molto bella, in cui si percepiva l’amore che teneva unite due persone innamorate. La ricorderò con quel sorriso la signora Aurelia, e sono sicura che sarà così per tante altre persone che si sono soffermate davanti a quegli scatti.

La città di Viterbo si stringe in un affettuoso e sincero abbraccio ai familiari della signora Aurelia.

Chiara Frontini, Sindaca di Viterbo