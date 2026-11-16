NewTuscia – VITERBO – La scomparsa di Aurelia Sergi è una perdita che ci addolora. Compagna di vita di Luigi Petroselli, ne ha condiviso il percorso umano e politico, gli anni dell’impegno e della responsabilità istituzionale, restando sempre profondamente legata alla sua storia e ai valori che hanno guidato la sua azione. Proprio a Viterbo, città d’origine di Luigi, i loro cammini si sono incontrati, dando inizio a una storia di vita e di condivisione che ha attraversato gli anni.

Fino all’ultimo, con la sua presenza, Aurelia è stata una testimonianza viva dell’eredità lasciata da Petroselli. Ha custodito e trasmesso il ricordo di un uomo che ha dedicato la propria esistenza alla politica intesa come servizio, all’ascolto delle persone, al dialogo e al confronto. Un uomo che ha creduto nella partecipazione e nella capacità di costruire comunità, mettendo sempre al centro le persone e i loro bisogni.

Il suo legame con Luigi non si è mai esaurito nel ricordo personale, ma si è fatto negli anni impegno concreto per mantenere vivi il suo pensiero, la sua esperienza e il significato di una stagione politica che continua a parlare anche al presente. Una testimonianza preziosa, che Aurelia ha portato avanti con discrezione, passione e profonda dedizione.

Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sincere condoglianze e la mia vicinanza in questo momento di dolore.

Enrico Panunzi

Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio