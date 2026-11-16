NewTuscia – Viterbo, 16 novembre 2026 – Fare squadra tra istituzioni, categorie economiche e cittadini per difendere e rilanciare la vitalità dei centri urbani. È questo lo spirito con cui Confcommercio Lazio Nord, rappresentata dalla vicepresidente vicaria Loredana Badini, ha incontrato oggi a Palazzo dei Priori la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, in occasione della “Giornata delle chiavi”, l’iniziativa promossa da Confcommercio in tutta Italia per accendere i riflettori sul ruolo strategico dei negozi di vicinato.

L’appuntamento viterbese si inserisce nel solco del progetto confederale Cities e della collaborazione istituzionale con l’ANCI e le amministrazioni locali. Accanto alla consegna simbolica delle chiavi – segno concreto dell’attenzione verso le attività commerciali del territorio e della volontà di favorire la riapertura degli spazi sfitti –, Confcommercio ha presentato alla prima cittadina le proprie istanze per sostenere la rigenerazione urbana e creare le condizioni migliori per la crescita delle imprese.

I negozi di quartiere rappresentano infatti un patrimonio che va ben oltre il solo aspetto economico e occupazionale. Dai centri storici fino ai quartieri e ai borghi, le attività di vicinato costituiscono presidi quotidiani fondamentali: rendono le strade più vissute, garantiscono servizi essenziali e incidono positivamente sulla sicurezza, sulla coesione tra residenti e sulla qualità della vita urbana. Il principio alla base della giornata è chiaro: considerare la città un bene comune da valorizzare attraverso un impegno congiunto e responsabile tra pubblico e privato.

«La Giornata delle chiavi nasce con un messaggio positivo e propositivo: il futuro delle nostre città si costruisce insieme – dichiara Loredana Badini, vicepresidente vicaria di Confcommercio Lazio Nord –. Ringraziamo la sindaca Chiara Frontini per l’ascolto, la disponibilità e la volontà di proseguire su un percorso di dialogo costante. Con l’Amministrazione comunale condividiamo l’obiettivo di rendere Viterbo una città sempre più viva, attrattiva e dinamica. Confcommercio è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione idee, competenze e progettualità per accompagnare la crescita del commercio di vicinato e valorizzare al meglio il nostro centro storico».

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a dare continuità al tavolo di confronto già nelle prossime settimane.