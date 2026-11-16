NewTuscia – VITERBO – La segreteria territoriale della Uila Viterbo, unitamente a tutto il gruppo dirigente, alle delegate e ai delegati, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Aurelia Sergi, figura di riferimento per la memoria civile e sindacale del nostro territorio e compagna di vita di Luigi Petroselli, indimenticato sindaco di Roma originario della nostra provincia.

Con la scomparsa di Aurelia viene a mancare una donna di grande spessore umano e culturale, che ha attraversato con impegno e sensibilità stagioni decisive della storia sociale e politica del Paese, mantenendo sempre un legame autentico con i valori del lavoro e della giustizia sociale.

In questo momento di grande dolore, la Uila Viterbo si stringe con affetto e partecipazione ai familiari, ai figli e a quanti le hanno voluto bene, porgendo le più sentite condoglianze.

Uila Lega Intercomunale di Viterbo