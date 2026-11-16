Una profonda vicinanza ha accompagnato la presentazione del progetto gratuito promosso in memoria del piccolo Matteo Maria. Un’alleanza tra Scuola, Comune, Parrocchia, Caritas e associazione Entropia per sostenere i ragazzi nello studio e nella crescita con il motto «Mai arresi»

NewTuscia – TUSCANIA – Grande partecipazione al Teatro Comunale “Il Rivellino” di Tuscania per il convegno «Ponti di Parole e Azioni – Tessere la trama della comunità educante», organizzato in occasione della presentazione ufficiale del progetto educativo «Un Ponte per Matteo».

L’iniziativa è stata fondata con profonda dedizione da Lucia Pandolfi e Sergio Bartolacci, genitori del piccolo Matteo Maria alla cui memoria è dedicato il progetto, insieme alla Prof.ssa Elena Mozzetta, co-fondatrice e moderatrice dei lavori del convegno. Il progetto ha saputo raccogliere l’adesione dell’intera cittadinanza attorno a una priorità sociale condivisa: costruire una sinergia territoriale capace di garantire ai giovani una solida rete di sostegno educativo scolastico , laboratori artistici e supporto concreto contro le fragilità dell’età evolutiva.

Dalla memoria che genera speranza al motto «Mai arresi»

La serata si è aperta nel segno del raccoglimento e della speranza. Attraverso una toccante testimonianza audiovisiva e le parole dei promotori, il ricordo del piccolo Matteo Maria si è trasformato in una promessa collettiva per tutti i giovani di Tuscania.

Il motto della manifestazione, «MAI ARRESI» , è risuonato come una bussola etica per l’intera comunità educante: l’impegno solenne a non lasciare mai solo nessun bambino e nessun adolescente, trasformando la memoria in una forza attiva e generativa.

La benedizione del Vescovo e la voce delle Istituzioni

A suggellare l’importanza dell’evento è stato il messaggio audio inviato da S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza , Vescovo della Diocesi di Viterbo, che ha espresso la propria benedizione ed il vivo compiacimento per un’opera di carità educativa capace di unire il territorio.

Nel corso dei saluti istituzionali, il Sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci ha ribadito la piena vicinanza dell’Amministrazione Comunale, confermando la volontà di sostenere in modo strutturale le attività del presidio. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “I. Ridolfi”, Prof.ssa Rosanna Giliberto , ha rimarcato il valore fondamentale di una scuola pubblica aperta, che sa allargare le proprie mura per cooperare con le famiglie e il terzo settore. Per la ASL di Viterbo, la Dott.ssa Cristiana Morera (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale) ha evidenziato come le difficoltà dell’infanzia e dell’adolescenza rappresentino un campanello d’allarme che le istituzioni sanitarie e sociali hanno il dovere di intercettare precocemente attraverso reti integrate di prossimità. Un sentito e doveroso ringraziamento è stato rivolto anche agli assistenti sociali del territorio per il loro prezioso e costante lavoro di vicinanza alle famiglie.

La tavola rotonda: risposte concrete contro l’ansia da prestazione

La sessione scientifica, moderata dalla Prof.ssa Elena Mozzetta, ha offerto importanti spunti di riflessione clinica e pedagogica. La Dott.ssa Morena Tafuro (Neuropsichiatra e Direttore Sostituto UOC NPIA ASL Viterbo) si è soffermata sull’osservazione delle fragilità emotive nell’età evolutiva, indicando la necessità di ambienti educativi accoglienti e non giudicanti.

L’educatore Luca Zoncheddu (Direttore della Caritas Diocesana ) ha illustrato il valore del passaggio dalla strada alla comunità, sottolineando la centralità dei luoghi educativi informali nel contrasto alla povertà educativa. Infine, la Dott.ssa Marcella Oddi (Psicologa Psicoterapeuta)ha approfondito la gestione dell’ansia nella crescita, evidenziando l’efficacia dei modelli di ascolto tra pari e del supporto guidato nello studio.

Come funzionerà il presidio pomeridiano ed i segni nel borgo

Il cuore operativo di «Un Ponte per Matteo» si tradurrà in un presidio educativo del tutto gratuito , destinato agli alunni della Scuola Primaria (quarta e quinta) e della Scuola Secondaria di I Grado (prima e seconda).

Le attività, ospitate nei pomeriggi settimanali, prevedono:

Studio assistito in piccoli gruppi: con un rapporto garantito di 1 volontario ogni 4 ragazzi , in un clima privo di voti e di ansia da prestazione, finalizzato all’acquisizione di un metodo di studio autonomo.

con un rapporto garantito di , in un clima privo di voti e di ansia da prestazione, finalizzato all’acquisizione di un metodo di studio autonomo. Laboratori espressivi e creativi: percorsi dedicati alla musica, al teatro, alla lettura ad alta voce ed all’arte per valorizzare i talenti di ciascun partecipante.

L’alleanza si estende inoltre all’intero tessuto cittadino attraverso due segni concreti:

«Il Gesto Sospeso» , attivo nelle botteghe amiche dei Custodi del Fuoco per consentire ai cittadini di donare cancelleria e materiali creativi destinati ai laboratori.

, attivo nelle botteghe amiche dei Custodi del Fuoco per consentire ai cittadini di donare cancelleria e materiali creativi destinati ai laboratori. «Il Cesto del Ponte» , collocato nelle parrocchie e all’Oratorio San Luigi per raccogliere i pensieri, le riflessioni e le preghiere della comunità.

La firma solenne del Patto Educativo ed i prossimi appuntamenti

Il momento culmine del convegno si è svolto con la firma pubblica e solenne del Patto Educativo di Comunità , che vede alleati l’Istituto Comprensivo “I. Ridolfi”, il Comune di Tuscania, la Caritas Diocesana, l’Oratorio San Luigi, l’Associazione Entropia APS, i genitori della scuola attraverso il presidente del consiglio d’istituto Roberto Sili ed i promotori dell’iniziativa.

L’organizzazione ha reso noti i prossimi passaggi operativi:

Riunione dei Volontari: prevista per Mercoledì 18 Novembre , aperta a docenti, tutor, giovani e cittadini che desiderano donare il proprio tempo.

prevista per , aperta a docenti, tutor, giovani e cittadini che desiderano donare il proprio tempo. Pre-iscrizioni delle famiglie: gestite direttamente dall’ Istituto Comprensivo “I. Ridolfi” per consentire la composizione dei gruppi 1:4.

La serata si è conclusa con l’entusiasmo e la commozione di tutti i presenti, uniti attorno alla certezza che l’amore per Matteo continuerà a trasformarsi in luce e speranza concreta per il futuro dei ragazzi di Tuscania.