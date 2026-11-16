NewTuscia – VITORCHIANO – Prosegue l’impegno del Comune di Vitorchiano per la sicurezza e il controllo del territorio attraverso una capillare rete di telecamere distribuite su tutto il territorio.

“La tutela della nostra comunità – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – e il contrasto ai reati e agli atti di vandalismo passano anche attraverso impegni concreti e investimenti continui. Dal 2017, anno in cui è stato avviato il primo impianto centralizzato di videosorveglianza, l’amministrazione comunale non ha mai smesso di lavorare per rendere la rete di sicurezza sempre più moderna, efficiente e capillare“.

Una crescita continua: dalle fasi iniziali al più recente step di potenziamento del 2026. “Un sistema sempre in evoluzione – prosegue Cruciani – che anno dopo anno è stato potenziato coprendo in modo omogeneo sia il centro storico, sia le frazioni e località di Paparano, Pallone e Sodarella, oltre alle vie di comunicazione e gli accessi alle zone di campagna“.

L’investimento del biennio 2025-2026, grazie anche al progetto cofinanziato dalla Regione Lazio (quinto posto per Vitorchiano nel bando “Sicurezza in Comune“), è consistito in ulteriori 44.000 euro a cui se ne stanno aggiungendo altri 16.000. Nella primavera 2026, ulteriori interventi hanno già portato l’impianto a un salto di qualità fondamentale, integrando nuove telecamere di contesto per le aree sensibili e moderni dispositivi per la lettura ottica delle targhe (OCR) sulle principali vie di accesso.

Ora l’obiettivo è avere oltre 80 dispositivi attivi per altrettanti “punti di vista” collegati con continuità alla centrale di controllo remota. In tal senso sono in corso di approvazione le determine per monitorare e presidiare ulteriori tre siti sensibili.

“Il nostro impianto – conclude il sindaco Ruggero Grassotti – non è solo un efficace deterrente, ma rappresenta un fondamentale strumento operativo di supporto quotidiano per il lavoro della nostra Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri, che ringraziamo per l’instancabile e preziosa attività a tutela di tutti i cittadini. Un sentito ringraziamento va quindi al Tenente Egidi per l’attenzione e la cura costante dedicate a queste tematiche così avvertite dalla cittadinanza”.