Domenica 22 novembre alle 18 il monologo di Leonardo Petrillo inaugura un cartellone di sette spettacoli, fino al 3 aprile, con Iaia Forte, Paola Quattrini, Antonio Cornacchione, Chiara Francini e Alessandro Benvenuti

NewTuscia – TARQUINIA – Lo spettacolo “Stand Up for Giuda”, con Ettore Bassi, apre domenica 22 novembre alle 18 la stagione 2026-2027 del teatro “Rossella Falk”, organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, con la direzione artistica di Giancarlo Capitani. Scritto e diretto da Leonardo Petrillo, lo spettacolo propone una rilettura originale e sorprendente della figura di Giuda Iscariota: un uomo condannato dalla coscienza collettiva, che ritorna per raccontare la propria verità. Da secoli simbolo del tradimento, Giuda prende la parola per difendersi da un’accusa che lo ha reso il “cattivo per eccellenza”.

Attraverso un monologo intimo e tormentato, Bassi ripercorre il rapporto di Giuda con Gesù, quel “folle” che lo aveva sedotto con la forza di un’idea rivoluzionaria. Convinto di contribuire al compimento di un disegno divino, Giuda agisce seguendo il cuore, tradendo l’amico più amato. Traditore o strumento del destino? Ne esce un uomo umano, tragico e moderno, che si ribella al pregiudizio e chiede ascolto affinché la sua condanna non sia eterna, guardando con speranza a un’umanità futura capace, come ricordava Papa Francesco, «di estirpare le vere radici del male: orgoglio, cupidigia, vanità, per rendere l’uomo finalmente libero dal pregiudizio».

Il cartellone prosegue con sei appuntamenti: lunedì 7 dicembre, alle 21, andrà in scena “Il viale del tramonto”, con Iaia Forte, Massimo Verdastro e Giovanni Onorato, regia di Claudia Sorace; sabato 9 gennaio, alle 18, “Ecuba” di Euripide, con Paola Quattrini, per la regia di Livio Galassi;.domenica 21 febbraio, alle 18, “Basta poco”, di e con Antonio Cornacchione, con Pino Quartullo e Alessandra Faiella; Domenica 7 marzo, alle 18, “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico; sabato 20 marzo, alle 18, “Bartali all’inferno” di Sergio Pierattini, con Alessandro Benvenuti, Massimo Reale e Camilla Diana; sabato 3 aprile, alle 18, “Marcinelle, storia di minatori”, di e con Ariele Vincenti.

I biglietti sono acquistabili presso l’InfoPoint di Tarquinia, contattabile al numero 0766 849282, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Sono inoltre disponibili gli abbonamenti per l’intera stagione. I biglietti sono disponibili anche online su eventi.archeoares.it