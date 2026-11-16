NewTuscia – VITERBO – Senza una casa, senza un lavoro, senza pasti caldi (sopperiti solo grazie all’aiuto della Caritas) e, soprattutto, senza dignità!

E’m la triste storia del signor Pietro, arrivata alle cronache di tutti i giornali locali di Viterbo perché abbandonato a sé stesso: vive davanti alla stazione di POrta Fiorentina e chiede urgentemente aiuto alle istituzioni che, per ora, non hanno risposto. L’uomo, dopo mesi e mesi, ha dato segnali di evidente sconforto.

La Sindaca Chiara Frontini deve intervenire e aiutarlo nei tempi più rapidi possibili e nelle modalità migliori.

Non è umanamente giustificabile vivere in una stazione ferroviaria al freddo e senza nessuna tutela. Intervenire subito è indispensabile!

Cara Sindaca Frontini, facciamo passare un bel Natale al signor Pietro, i mezzi ci sono. Non perdiamo altro tempo!

Dott. Angeli Andrea

Vice Coordinatore Lazio Libertà è Democrazia