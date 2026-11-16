NewTuscia – ROMA – «Quello che emerge dall’inchiesta sull’acquisto dei terreni di Santa Palomba è estremamente grave e impone una riflessione politica che non può più essere elusa», dichiara la consigliera regionale del Polo Progressista Alessandra Zeppieri.

«La Procura di Roma ha chiesto il processo per l’ex presidente di AMA, Daniele Pace, e per il suo consulente, ipotizzando una truffa nella compravendita delle aree destinate alla costruzione dell’inceneritore. Secondo l’accusa, il terreno sarebbe stato pagato 3 milioni e 462mila euro più del necessario, a danno di una società pubblica e quindi della collettività.

Parliamo di denaro pubblico, di un’operazione fondamentale per la realizzazione di un impianto da oltre un miliardo di euro e di una scelta che coinvolge il futuro di un intero territorio.

Non si tratta di un dettaglio amministrativo, ma di una vicenda che solleva interrogativi enormi sulla gestione dell’operazione, sui controlli effettuati e sulle responsabilità politiche.

Se l’impianto accusatorio fosse dimostrato, ci troveremmo davanti a una gestione assolutamente scellerata delle risorse pubbliche. Si sta parlando di soldi di cittadine e cittadini, di denaro che è della collettività, di tasse che anziché andare a finanziare servizi sono servite per acquistare in maniera poco chiara il terreno di un impianto che ha dietro di sé più ombre che luci.

Ovviamente sarà la magistratura a fare il proprio lavoro e ad accertare le eventuali responsabilità ma una cosa è chiara: non si può procedere come se nulla fosse, ignorando le criticità ambientali, le preoccupazioni delle comunità e ancora una volta le ombre sulla compravendita dei terreni.

Le cittadine e i cittadini hanno diritto a sapere come vengono spesi i loro soldi e quale futuro si sta costruendo sulle spalle della collettività», conclude Zeppieri.