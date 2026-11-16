Nella Tuscia il primo appuntamento delle Conferenze promosse dalla Regione Lazio e animate da ANCI Lazio. Un lavoro partecipativo per individuare le priorità di sviluppo della provincia

NewTuscia – VITERBO – La provincia di Viterbo dispone di risorse economiche e ambientali di primo piano, che offrono interessanti opportunità di sviluppo locale e di crescita per la comunità. Gli incontri territoriali e le risorse della nuova programmazione rappresentano un punto di riferimento concreto per avviare un lavoro di recupero di alcuni limiti infrastrutturali. Se ne è parlato presso lo Spazio Attivo della Regione Lazio di Viterbo, in occasione del primo appuntamento delle Conferenze territoriali per la Programmazione Regionale Unitaria 2028-2034, il percorso promosso dalla Regione Lazio e nel quale ANCI Lazio svolge un ruolo di raccordo e animazione, favorendo il dialogo tra istituzioni e comunità locali e contribuendo a costruire una programmazione sempre più aderente alle specificità territoriali. L’obiettivo è trasformare il confronto avviato nelle conferenze in un patrimonio condiviso di conoscenze, priorità e proposte.

Analisi territoriale, studio OpenEconomics

L’analisi territoriale realizzata attraverso lo studio elaborato da OpenEconomics, che ha messo a disposizione dati e indicatori sulle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e infrastrutturali della provincia di Viterbo, ha mostrato un territorio dalle grandi potenzialità. Se i prodotti agricoli valgono il 22,2% dell’export, contro l’1,8% del Lazio senza Roma, gli addetti alla logistica si fermano al 4,8%, la metà della media regionale (9,5%). Lo stesso divario colpisce il turismo, tanto che a fronte di 185 posti letto ogni 1.000 abitanti (il doppio dei 93 regionali), le presenze annue per posto letto sono solo 27 (contro 42). Anche sul fronte ambientale, il primato nel fotovoltaico (5,14 kW per abitante) convive con un elevato rischio frane (4,5% dei residenti) e con il 38% della popolazione che risiede in aree interne lontane dai servizi. Accanto a queste potenzialità si evidenziano sfide importanti, come l’invecchiamento della popolazione, le difficoltà di accessibilità delle aree interne, la necessità di rafforzare infrastrutture e collegamenti e l’opportunità di valorizzare maggiormente il patrimonio culturale e turistico, anche attraverso strategie di destagionalizzazione. Intervenire con la Programmazione 2028-2034 è quindi fondamentale per valorizzare un territorio già dinamico, come dimostrano il 62,4% di occupazione e il 17% di progetti PNRR gestiti direttamente dai Comuni.

Lavoro partecipativo e dimensioni strategiche

Attraverso il metodo del cubo sviluppato da Italiacamp, con la suddivisione dei presenti in gruppi di lavoro partecipativo, sono state approfondite alcune dimensioni strategiche della futura programmazione: competitività e innovazione, transizione verde ed energia, infrastrutture e mobilità, lavoro, competenze e inclusione, territori e coesione, capacità amministrativa e governance. I partecipanti hanno messo a confronto esperienze, esigenze e proposte, partendo dai dati del territorio, valorizzando le esperienze che hanno prodotto risultati, individuando gli interventi da ripensare e costruendo nuove soluzioni condivise, capaci di rispondere alle trasformazioni economiche e sociali. Le proposte elaborate dai gruppi sono state raccolte nelle sei facce del cubo, dando forma a una rappresentazione concreta del contributo del territorio alla futura programmazione. Un metodo che mette al centro la partecipazione attiva e riconosce alle amministrazioni locali, alle associazioni e agli attori economici e sociali un ruolo decisivo nella costruzione delle politiche pubbliche.

“Il nostro obiettivo è programmare il futuro insieme ai territori – ha affermato l’Assessore alla Programmazione economica e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini – e per questo il confronto con ANCI Lazio e con le amministrazioni comunali è fondamentale Vogliamo che la nuova programmazione regionale nasca dall’ascolto delle esigenze concrete dei territori e degli enti locali. Le risorse a disposizione sono importanti e dobbiamo avere la capacità di spenderle bene, concentrandole su obiettivi strategici e interventi capaci di ridurre le disparità territoriali, migliorare i servizi di prossimità e garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità”.

Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, ha evidenziato: “Il nuovo ciclo di programmazione 2028-2034 rappresenta una grande opportunità per i Comuni. Mi preme sottolineare l’importanza di avviare fin da ora un percorso di preparazione e confronto, per consentire alle amministrazioni locali di organizzarsi per tempo, sviluppare le necessarie progettualità condivise e arrivare in tal modo pronte alle sfide e alle opportunità della futura programmazione europea”.

Alla conferenza sono intervenuti: Paolo Alfarone, Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, Fondi europei e Patrimonio naturale della Regione Lazio; Federico Palla, Direttore Generale ANCI Lazio; Riccardo Varone, Vicepresidente ANCI Lazio e Sindaco di Monterotondo; Luca Masi, Segretario generale ANCI Lazio; Teresa Pasquali, Sindaco di Vejano; Matteo Amori, Sindaco di Sutri.