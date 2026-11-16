NewTuscia – BOLSENA – Nel corso del fine settimana, presso il Municipio di Bolsena, si è svolto un importante incontro tra le amministrazioni comunali di Bolsena e Marta e una rappresentanza dei pescatori professionali e delle cooperative di pesca operanti sul lago.

Un momento di confronto e di programmazione dedicato alla tutela dell’ecosistema lacustre, alla salvaguardia delle specie ittiche e al futuro di un settore che rappresenta una componente fondamentale dell’economia, della storia e dell’identità delle comunità rivierasche.

Al centro della riunione, la pianificazione delle attività di semina e reimmissione del Coregone nelle acque del lago di Bolsena, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare il coordinamento strategico e operativo tra i due incubatoi presenti sul territorio.

L’obiettivo condiviso è quello di sviluppare una programmazione sempre più efficace e coordinata, capace di valorizzare il lavoro delle strutture di riproduzione ittica e di contribuire alla conservazione e al ripopolamento di una specie particolarmente importante per la tradizione della pesca locale.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche alcune questioni delicate che interessano direttamente il comparto, a partire dalla disciplina del fermo biologico per specie come il Coregone, l’anguilla e il persico reale. Un tema sul quale è emersa la necessità di approfondire le diverse esigenze, ricercando un equilibrio tra la tutela dei cicli riproduttivi, la sostenibilità ambientale e la continuità delle attività di pesca professionale.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla qualità delle esche utilizzate nella pesca sportiva e alla loro compatibilità con il delicato equilibrio delle acque lacustri. Su questo fronte è stata evidenziata l’esigenza di un monitoraggio più attento da parte delle autorità competenti, anche attraverso controlli mirati, per prevenire eventuali effetti negativi sulla qualità delle acque e sull’ecosistema del lago.

L’incontro ha confermato l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e operatori del settore, nella consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio ittico richieda una visione comune e una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti.

Le amministrazioni di Bolsena e Marta hanno ribadito la volontà di proseguire lungo un percorso di collaborazione, valorizzando le competenze e l’esperienza dei pescatori e promuovendo iniziative condivise per affrontare le principali criticità del settore.

La tutela del lago di Bolsena e delle sue risorse ittiche rappresenta infatti una responsabilità collettiva, che deve tradursi in scelte lungimiranti, interventi programmati e un impegno costante a difesa di un patrimonio ambientale, economico e culturale di straordinario valore.

Così, in una nota, i sindaci di Bolsena e Marta Andrea Di Sorte e Maurizio Lacchini