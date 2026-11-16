NewTuscia – VITERBO – Si è spenta a Roma questa mattina Aurelia Sergi, vedova di Luigi Petroselli.

Era nata a Messina l’11 marzo 1931.

Visse i terribili bombardamenti di Messina durante la seconda guerra mondiale, riparando a Furci Siculo, paese che è rimasto il suo nido e nel quale si recava ogni estate.

Si laureò a Messina in Scienze Naturali, continuando, allo stesso tempo, a coltivare la sua passione per la musica. Aveva infatti frequentato il Conservatorio di Palermo.

La sua prima cattedra, nel 1959, nella provincia di Viterbo, luogo dell’incontro con l’unico grande amore della sua vita, Luigi Petroselli, l’indimenticabile sindaco di Roma, con il quale si unì in matrimonio nel 1966 e che la lasciò troppo presto, 45 anni fa.

Di lui, ha sempre ricordato con tenerezza l’amore attento e si è fatta portatrice di memoria. Nel 2017 ha donato l’Archivio di Luigi Petroselli, dichiarato “di interesse storico particolarmente rilevante” dal Soprintendente Archivistico del Lazio e fino ad allora conservato presso la sua abitazione, all’Archivio Storico Capitolino. L’Archivio raccoglie anche le bellissime lettere di Luigi ad Aurelia e i versi a lei dedicati.

Viveva a Roma, dove si era trasferita all’inizio dell’anno scolastico 1969-1970 per stare accanto al marito, diventato dirigente politico nazionale. Le era stata assegnata la cattedra in una scuola Media al Quadraro. In quell’Istituto restò fino al raggiungimento della pensione.

Il suo animo forte e la sua determinazione l’hanno sempre portata a superare le asperità della vita e, negli ultimi anni, qualche non piccola difficoltà fisica.

Ci lascia orfani della sua amabile persona e dei suoi ricordi, con il cui profumo riempiva i cuori di chi aveva il privilegio di incontrarla.

Il funerale avrà luogo a Roma domani, martedì 17 novembre, alle ore 12, nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe Cafasso, in Via Camillo Manfroni 2 (Quartiere Tuscolano). Dopo la cerimonia, il feretro sarà trasportato presso il Tempio Crematorio di Viterbo.

I familiari e gli amici