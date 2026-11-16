NewTuscia – VITERBO – Gli studenti medi e universitari di Viterbo aderiscono allo sciopero studentesco internazionale di venerdì 20 novembre.

Il corteo, che vedrà in piazza Rete degli Studenti Medi e Percorso Unitus, partirà alle 8:30 da Porta Romana, attraverserà via Saffi e si concluderà in Piazza della Repubblica.
“La mala gestione degli edifici scolastici da parte della Provincia e l’abbandono degli spazi studenteschi riflettono sul nostro territorio le ragioni di questa protesta globale – spiega la Rete degli Studenti Medi di Viterbo – È inaccettabile che il presidente Romoli scarichi sugli studenti le colpe di un degrado che dura da anni. Scendiamo in piazza per dire a gran voce che siamo stufi”.
“Abbiamo bisogno di un vero diritto alll studio: borse di studio in grado di sostenere veramente gli studenti e trasporti gratuiti e funzionanti” spiega invece il sindacato universitario.
Rete degli Studenti Medi di Viterbo
Il Sindacato Studentesco