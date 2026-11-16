NewTuscia – VITERBO – Gli studenti medi e universitari di Viterbo aderiscono allo sciopero studentesco internazionale di venerdì 20 novembre.
Il 20 novembre sciopero studentesco con la Rete degli Studenti Medi
Il corteo, che vedrà in piazza Rete degli Studenti Medi e Percorso Unitus, partirà alle 8:30 da Porta Romana, attraverserà via Saffi e si concluderà in Piazza della Repubblica.
“La mala gestione degli edifici scolastici da parte della Provincia e l’abbandono degli spazi studenteschi riflettono sul nostro territorio le ragioni di questa protesta globale – spiega la Rete degli Studenti Medi di Viterbo – È inaccettabile che il presidente Romoli scarichi sugli studenti le colpe di un degrado che dura da anni. Scendiamo in piazza per dire a gran voce che siamo stufi”.
“Abbiamo bisogno di un vero diritto alll studio: borse di studio in grado di sostenere veramente gli studenti e trasporti gratuiti e funzionanti” spiega invece il sindacato universitario.
Rete degli Studenti Medi di Viterbo
Il Sindacato Studentesco