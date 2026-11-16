NewTuscia – PERUGIA – La Camera di Commercio dell’Umbria ha premiato questa mattina 14 aziende tra pecorini, caprini e formaggi misti, davanti a una platea numerosa e partecipe di produttori, istituzioni e associazioni agricole. Per il panel degli assaggiatori è l’edizione con la qualità più alta di sempre. Il Segretario generale Federico Sisti ha annunciato un disciplinare ormai vicino alla definizione, primo passo verso un marchio commerciale che aiuti i formaggi umbri a conquistare ristoranti, buyer e nuovi mercati. La Regione lavora a una strategia di riconoscibilità territoriale. Intanto gli allevamenti ovicaprini umbri diminuiscono del 6,97% in un anno (-105), contro il 4,62% nazionale.

Una sala gremita di produttori, rappresentanti delle associazioni agricole, tecnici e istituzioni ha accompagnato questa mattina la premiazione della quinta Rassegna “L’Umbria dei Formaggi”, promossa dalla Camera di Commercio dell’Umbria attraverso Promocamera. La cerimonia si è svolta a Perugia, presso la sede dell’Ente camerale. Applausi e attenzione per le 14 aziende premiate, protagoniste con pecorini, caprini e formaggi misti. A dare particolare rilievo ai riconoscimenti è stato il giudizio del professor Antonio Andreani, responsabile del panel di assaggio: mai, nelle cinque edizioni, i campioni avevano raggiunto un livello qualitativo complessivo così elevato.

Le aziende premiate: tutti i formaggi e i riconoscimenti

Azienda Agraria Solana

Categoria Pecorino: Pecardo — Premio Qualità; Solazzano — Premio Qualità.

Categoria Caprini: Capra Solana — Premio Qualità.

Azienda Agricola Alfina di Marceddu & C. Soc. Semplice

Categoria Pecorino: Canestrato Stagionato — Premio Eccellenza; Alfina Semistagionato — Premio Qualità.

Azienda Agricola Basili Danilo

Categoria Pecorino: Formaggio del Sasso tipo “Danilo” — Premio Eccellenza; menzione speciale per caratterizzazioni aromatiche percepite.

Azienda Agricola Fattoria del Monte Puro

Categoria Pecorini: Pecorino — Premio Qualità.

Categoria formaggi misti: Formaggio Misto — Premio Eccellenza.

Azienda Agricola Febbi Nadia

Categoria Pecorino: Norcia Riserva — Premio Eccellenza.

Menzione speciale formaggio a latte crudo.

Le Mandri

Categoria formaggi misti: Mandrigiano — Premio Eccellenza.

Azienda Agricola Medei Marco

Categoria Pecorino: Pecorino Medei — Premio Qualità.

Azienda Agricola Salvatori Celestino

Categoria Pecorino: Pecorino — Premio Qualità.

Azienda Agricola Tabarrini Marco – Fattoria la Redola Verde

Categoria Pecorino: Turriolo — Premio Qualità; Regius — Premio Qualità.

Caseificio Broccatelli snc

Categoria Pecorino: Pecorino Subasio Semistagionato — Premio Eccellenza; Pecorino Canestrato Subasio — Premio Eccellenza.

Categoria Caprini: Pastoso di Capra — Premio Qualità.

Caseificio Mazzatosta srl

Categoria Pecorino: Pecorino di Bettona — Premio Qualità.

Fattoria Ma’Falda Società Agricola

Categoria Caprini: Ruzzola — Premio Qualità.

Gruppo Grifo Alimentare

Categoria Pecorino: Testa Nero Stagionato — Premio Qualità.

Categoria formaggio Misto: Caciottone Igp di Norcia — Premio Qualità; Pellegrino — Premio Eccellenza, menzione speciale per espressività gustativo-aromatica e olfattiva molto elevata, quasi a rasentare la perfezione.

Le Terre di Quarantotti

Il Norcia, prodotto a maggio 2026 — Premio Qualità; Il Norcia, prodotto ad agosto 2026 — Premio Qualità.

Premi Qualità ed Eccellenza: una selezione imparziale, garantita da regole rigorose

Premio Qualità e Premio Eccellenza sono i due riconoscimenti previsti dal regolamento della Rassegna, assegnati nelle diverse categorie sulla base dei punteggi ottenuti durante gli assaggi. Il primo riconosce la qualità dei formaggi selezionati, il secondo distingue le produzioni premiate al livello dell’eccellenza. Non si tratta di una graduatoria decisa dagli organizzatori: il giudizio spetta esclusivamente alla giuria tecnica, che valuta le caratteristiche sensoriali dei campioni.

La garanzia di imparzialità comincia prima dell’assaggio. La segreteria del concorso rende anonimi i formaggi, attribuendo a ciascuno un codice identificativo. La giuria è composta da almeno cinque tecnici ed esperti del settore e nessuno dei suoi componenti può partecipare come concorrente. Le valutazioni vengono espresse attraverso apposite schede di analisi sensoriale. È un sistema di regole che dà sostanza al carattere istituzionale della manifestazione promossa dalla Camera di Commercio dell’Umbria, attraverso Promocamera, e tutela la credibilità dei riconoscimenti.

Il regolamento protegge anche la riservatezza delle imprese: vengono resi pubblici soltanto i nomi delle aziende premiate, non quelli degli altri partecipanti né i punteggi dei singoli formaggi. Ogni produttore può richiedere la scheda di profilazione del proprio prodotto, ricavata dalla media delle valutazioni dei giurati. Ai due premi principali si aggiunge quest’anno la Menzione Slow Food, riservata al formaggio a latte crudo con il punteggio più alto, mentre la giuria può attribuire ulteriori menzioni per caratteristiche particolarmente meritevoli.

Sisti: disciplinare quasi pronto, il marchio guarda alla ristorazione

A condurre l’incontro è stato Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria. Ai produttori ha annunciato che il disciplinare elaborato con le imprese, Slow Food, Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi (Onaf) ed esperti del settore è ormai vicino alla definizione. Su quelle regole potrà poggiare un futuro marchio commerciale comune: uno strumento per identificare con precisione ciò che viene prodotto, come e dove. Non è ancora operativo e non sostituisce le certificazioni europee Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta), considerate percorsi possibili ma più lunghi e complessi.

La ristorazione è uno dei destinatari principali. Un formaggio presentato nel menu con nome, origine e caratteristiche riconoscibili può uscire dall’anonimato della dicitura “prodotto locale”. La stessa identificazione può sostenere il dialogo con buyer, distributori e consumatori che acquistano online. Sisti ha invitato le aziende a segnalare fiere e manifestazioni utili alla loro attività, perché Camera di Commercio e Regione possano valutare iniziative di accompagnamento.

Regione e associazioni: dalla qualità al valore commerciale

Il progetto si collega al Tavolo del cibo e al lavoro della Regione Umbria per un marchio territoriale riconoscibile. Graziano Antonielli, dirigente regionale dello Sviluppo rurale e Autorità di gestione, intervenuto in rappresentanza dell’assessora alle Politiche agricole Simona Meloni, ha insistito sul legame tra prodotto, storia e luoghi d’origine. Ha ricordato le difficoltà dell’agricoltura, con il grano e altri prodotti a prezzi bassissimi, definendo quella attuale la fase più dure dal dopoguerra, e ha illustrato gli interventi regionali a sostegno delle filiere.

Claudio Spallaccia, rappresentante dell’Onaf, ha invitato i produttori a collaborare di più per trasformare il miglioramento qualitativo in forza commerciale.

Matteo Pennacchi, presidente di Confagricoltura Umbria, ha ricordato il sostegno dell’organizzazione alla Rassegna fin dall’esordio. All’iniziativa partecipano anche Coldiretti Umbria e Cia Umbria (Confederazione italiana agricoltori).

Alessandra Cannistrà, presidente di Slow Food Umbria, ha richiamato la biodiversità, i presìdi e il ruolo degli allevamenti nel mantenere vivi paesaggi e comunità delle aree interne, nell’anno del quarantennale del movimento fondato da Carlo Petrini. La collaborazione con la Camera di Commercio ha trovato spazio anche a Cheese e Terra Madre. Per Fior di Cacio, a Vallo di Nera, l’obiettivo è ampliare la dimensione della manifestazione e favorire la presenza di acquirenti professionali.

Allevamenti: in Umbria la contrazione supera quella nazionale

Secondo la Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN), nelle elaborazioni Teseo-Clal, gli allevamenti ovicaprini umbri sono scesi da 1.507 nel giugno 2025 a 1.402 nel giugno 2026: 105 in meno, il 6,97%. Nello stesso periodo, il totale italiano è passato da 65.867 a 62.827, in calo del 4,62%. La differenza è di 2,35 punti percentuali. Sono conteggi relativi a tutti gli allevamenti ovicaprini, non soltanto a quelli destinati alla produzione di latte. Quanto ai capi, la documentazione della Camera di Commercio ne registrava 80.624 a giugno 2025, il 23,7% in meno rispetto al 2020. Numeri che aiutano a capire perché produttori e istituzioni insistano sulla possibilità di ottenere una migliore remunerazione dei formaggi umbri.