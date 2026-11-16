NewTuscia – CAMPAGNANO DI ROMA – Il Real Campagnano nell’undicesima giornata di campionato pareggia per 0-0 sul campo del Fidene.

Di seguito le interviste post-partita:

Salvatore Zeppieri (Allenatore in seconda):

Cosa è mancato oggi per portare a casa i tre punti? È un risultato giusto per quanto si è visto in campo?

“È stata una partita molto complicata. Secondo me quello che ci è mancato è stata un po’ di lucidità nella gestione dei momenti, nel capire che a volte dovevamo essere più verticali nel gioco. Questo è un campo ostico in cui si fa fatica a fare punti; dispiace perché la superiorità numerica magari ci poteva consentire di indirizzare bene la partita a nostro vantaggio. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma c’è il giusto rammarico che ci permetterà di lavorare bene dai prossimi impegni e di essere concentrati al 100% sul nostro obiettivo.”

Il Real Campagnola ha costruito davvero tanto, collezionando diverse palle gol che non siete riusciti a concretizzare. C’è più rammarico per la poca precisione negli ultimi metri o la soddisfazione per aver creato così tanto?

“Il fatto che creiamo tanto è qualcosa di cui stiamo parlando da diverso tempo; oggi è stata una partita molto nervosa, quindi secondo me tutto ha influito in fase realizzativa, nel non essere lucidi anche negli ultimi metri. Dispiace perché ci tenevamo tanto a mantenere questo trend di vittorie che durava da tre partite di campionato, però ora testa bassa, si lavora e si riparte più forti di prima.”

Pensi che si siano sentite le fatiche di coppa per l’impegno infrasettimanale?

“La coppa è sempre dispendiosa, sia a livello mentale che fisico. Penso che abbiamo una rosa che ci permette di affrontare bene le due competizioni. È chiaro che ci sono tanti giocatori che hanno dovuto giocare sia mercoledì che oggi, però non è da noi attaccarci a queste cose; l’obiettivo è sempre scendere in campo e cercare di avere supremazia sull’avversario. Oggi ci abbiamo provato, sapevamo delle difficoltà e ci siamo anche riusciti, secondo me, perché la partita è stata indirizzata grazie a cose che abbiamo provato in settimana. Ci è mancato il gol, che io associo a una mancanza di lucidità.”

Gianluca Pollace (capitano):

Che commento dai alla partita di oggi e se vi lascia dell’amaro in bocca?

“Sicuramente è stata una partita che dovevamo portare a casa e un punto e ci sta un po’ stretto. È stata una partita ostica e nervosa su un campo difficile, però abbiamo fatto sempre la partita e andiamo avanti per la nostra strada.”

Il Real Campagnano con questo pareggio perde la vetta della classifica. Ora cambia qualcosa nel vostro approccio?

“No, non cambierà nulla e ripeto, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto e siamo sulla strada giusta. Poteva finire diversamente però ci portiamo a casa il punto e la classifica per ora non la guardiamo, la stagione è lunga, c’è da lavorare e poi i conti si vedono sempre alla fine.”