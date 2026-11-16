NewTuscia – Trovare ogni anno un regalo di Natale diverso per la mamma non è sempre semplice. Dopo tanti compleanni, ricorrenze e feste, alcune idee finiscono inevitabilmente per ripetersi e i grandi classici possono iniziare a sembrare un po’ prevedibili.

Un’alternativa può essere quella di puntare su qualcosa da fare, scegliendo tra esperienze diverse per durata, atmosfera e interessi. È proprio in questo ambito che si inserisce Boscolo Gift, brand dell’azienda Boscolo Tours dedicato ai cofanetti esperienziali.

Alle spalle c’è la competenza maturata da Boscolo nel mondo dei viaggi, che viene tradotta in una selezione di soggiorni, ristoranti, esperienze culturali, attività nella natura, benessere e proposte più particolari.

Tra i regali di Natale per la mamma si trovano infatti formule molto diverse: attività da vivere nell’arco di poche ore, esperienze per due, piccoli soggiorni e occasioni costruite attorno a interessi specifici. Da qui abbiamo selezionato cinque spunti per andare oltre le scelte più abituali.

1. Dare spazio a una curiosità che non ha ancora esplorato

Non tutte le passioni devono essere già consolidate. A volte basta intercettare qualcosa che suscita interesse e trasformarlo in un’occasione per approfondirlo: un laboratorio dedicato ai profumi, un’attività creativa o un’esperienza legata a un mondo che conosce soltanto superficialmente.

Il vantaggio di una scelta di questo tipo è che non prova a indovinare un bisogno. Introduce piuttosto una possibilità nuova, abbastanza vicina ai suoi gusti da incuriosirla ma sufficientemente diversa da ciò che farebbe normalmente.

2. Mettersi ai fornelli, ma questa volta per imparare qualcosa

Una cooking class cambia completamente il significato del classico regalo gastronomico. Non c’è soltanto qualcosa da mangiare: ci sono tecniche da osservare, ricette da preparare, ingredienti da conoscere e magari qualche trucco da riportare nella cucina di casa.

Pasta fresca, specialità regionali, preparazioni tradizionali: il tema può essere scelto in base a ciò che già ama oppure diventare l’occasione per sperimentare una cucina diversa. E se il regalo è per due, si aggiunge anche la possibilità di condividere l’esperienza senza limitarsi alla solita cena al ristorante.

3. Dormire in un posto che sia già parte del regalo

Per una piccola fuga non serve necessariamente scegliere una meta famosa. A volte è molto più interessante partire dalla struttura: una dimora storica, un castello, un hotel immerso nella natura o un luogo con un’atmosfera così particolare da meritare il viaggio quasi da solo.

Il soggiorno acquista così un carattere preciso senza richiedere un itinerario complicato. Una notte fuori può bastare per cambiare scenario, soprattutto quando la destinazione viene scelta non per la quantità di cose da fare, ma per il piacere di fermarsi proprio lì.

4. Costruire la partenza attorno all’arte

Per chi ama mostre, musei e patrimonio culturale, il regalo può partire da un luogo preciso anziché da una generica voglia di viaggiare. Una fondazione, una collezione particolare, una città legata a un artista o un itinerario culturale possono diventare il centro dell’esperienza.

In questo caso il soggiorno non è il vero protagonista, ma ciò che permette di dedicare più tempo a un interesse. Si parte perché c’è qualcosa da vedere, e tutto il resto del viaggio si costruisce attorno a quella motivazione.

5. Scegliere qualcosa che ribalti le aspettative

Forse la proposta più divertente è anche quella che non avremmo associato immediatamente alla mamma. Un’attività più dinamica, una giornata nella natura, un’esperienza insolita o qualcosa di leggermente avventuroso possono far emergere un lato che i regali degli anni precedenti non avevano mai considerato.

Non significa scegliere a tutti i costi qualcosa di estremo. Basta allontanarsi abbastanza dalle abitudini per creare una sorpresa vera, senza però perdere di vista ciò che potrebbe effettivamente divertirla.

Quando l’idea giusta non è quella più ovvia

Creatività, cucina, arte, soggiorni e attività più dinamiche raccontano modi molto diversi di interpretare lo stesso regalo. Nel catalogo di Boscolo Gift questa varietà permette di passare da poche ore dedicate a un interesse a una vera partenza, mantenendo aperte possibilità che vanno ben oltre i grandi classici natalizi.

E forse cinque idee così diverse servono soprattutto a ricordare una cosa semplice: il regalo per la mamma non deve avere ogni anno la stessa forma. Può cambiare insieme ai suoi interessi, alle sue curiosità e ai programmi che ancora mancano all’appello, lasciando spazio ogni Natale a qualcosa che prima non c’era.