NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Un investimento massiccio, 150 alloggi riqualificati, oltre 11mila metri quadrati di aree esterne recuperate e un risparmio energetico che potrà tradursi in bollette più leggere fino a 400 euro all’anno per famiglia. Sono i numeri del PINQuA di San Liborio, il grande progetto di rigenerazione urbana dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia, inaugurato oggi alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del commissario straordinario Massimiliano Fasoli.

L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR per 16.992.022,80 euro, ha interessato sei complessi residenziali tra via Francesco Navone e via Padre Giovan Battista Labat. I lavori hanno previsto cappotti termici, nuovi infissi, caldaie a condensazione, riqualificazione degli ingressi e dei vani scala, abbattimento delle barriere architettoniche e sistemazione di parcheggi, marciapiedi e aree verdi.

Risultati significativi anche sul fronte energetico: gli edifici hanno registrato un miglioramento medio di tre classi energetiche, con un risparmio annuo stimato di 444,56 MWh di energia primaria.

Un risultato tutt’altro che scontato. Il progetto originario, risalente al 2021, presentava infatti criticità tecniche, urbanistiche e amministrative che, unite alle scadenze imposte dal PNRR, rischiavano di comprometterne la realizzazione. La nuova governance dell’ATER ha quindi avviato una profonda rimodulazione, approvata dagli organismi ministeriali competenti, che ha permesso di portare da 70 a 150 gli alloggi interessati, più che raddoppiando l’obiettivo iniziale. I lavori sono partiti nel marzo 2025.

«Quella di oggi è una grande vittoria. Una vittoria per San Liborio, per i suoi residenti e per tutta Civitavecchia», dichiara il commissario straordinario dell’ATER, Massimiliano Fasoli. «Quando abbiamo assunto la responsabilità di portare avanti questo progetto, ci siamo trovati davanti a difficoltà enormi. Il rischio di perdere un finanziamento così importante era concreto. Abbiamo scelto di non arrenderci, di rimettere mano al programma e di trovare soluzioni dove sembravano esserci soltanto ostacoli. Oggi consegniamo alla città un intervento che coinvolge più del doppio degli alloggi inizialmente previsti. È la dimostrazione di cosa si possa ottenere con determinazione, competenza e senso di responsabilità».

«Ma il risultato più importante non è nei numeri: è nella qualità della vita delle famiglie. Case più efficienti, meno consumi, spazi più dignitosi. È questa la nostra idea di edilizia residenziale pubblica. Ringrazio il presidente Francesco Rocca e la Regione Lazio per l’attenzione e il sostegno, tutte le istituzioni coinvolte, i tecnici, le imprese e il personale ATER che hanno reso possibile questo traguardo. Un ringraziamento particolare va ai residenti, con i quali continueremo a confrontarci per affrontare le criticità ancora presenti. Oggi non celebriamo soltanto la riqualificazione di alcuni edifici: dimostriamo che anche un progetto a rischio può diventare una grande opportunità per il territorio».