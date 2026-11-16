A rappresentare nel migliore dei modi il nostro paese è stata la scuola di danza del Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti, che si è esibita con tre splendide coreografie, regalando al pubblico momenti di grande emozione.
Un ringraziamento speciale va a UISP Lazio e a UISP Comitato di Viterbo APS, nelle persone di Federico Federici e della presidente provinciale Stefania Giannetti, per aver scelto Montalto di Castro e il nostro teatro per questa importante manifestazione.
Come ricordato dalla presidente provinciale Stefania Giannetti:
«Lo sport deve essere uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione, e la danza rappresenta pienamente questi valori».
Nel portare i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, in qualità di delegato allo Sport Emanuele Miralli , ha voluto esprimere la gratitudine alla UISP, non solo per aver scelto il Teatro “Lea Padovani”, ma soprattutto per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per promuovere e far crescere lo sport sul nostro territorio.
Lo sport, oltre ad essere aggregazione e inclusione, è anche un importante volano turistico: manifestazioni come questa portano a Montalto di Castro atleti, famiglie e accompagnatori, facendo conoscere le nostre strutture, le nostre bellezze e le nostre attività. Investire nello sport significa quindi investire non solo nel benessere dei cittadini, ma anche nella promozione e nello sviluppo del nostro territorio.
Come amministrazione continueremo a lavorare per sostenere iniziative e manifestazioni che mettano al centro lo sport, i giovani e le associazioni, valorizzando Montalto di Castro come luogo capace di accogliere eventi e momenti di condivisione.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata!