NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si è svolta oggi, presso il nostro Teatro Lea Padovani, la terza tappa del circuito “Città in Danza del Lazio”, organizzata da UISP Lazio con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Lazio.Un bellissimo evento che ha portato sul nostro palcoscenico talento, passione, entusiasmo e tanta voglia di condividere i valori dello sport attraverso la danza, coinvolgendo associazioni e società sportive del territorio.

A rappresentare nel migliore dei modi il nostro paese è stata la scuola di danza del Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti, che si è esibita con tre splendide coreografie, regalando al pubblico momenti di grande emozione.

Un ringraziamento speciale va a UISP Lazio e a UISP Comitato di Viterbo APS, nelle persone di Federico Federici e della presidente provinciale Stefania Giannetti, per aver scelto Montalto di Castro e il nostro teatro per questa importante manifestazione.

Come ricordato dalla presidente provinciale Stefania Giannetti:

«Lo sport deve essere uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione, e la danza rappresenta pienamente questi valori».

Nel portare i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, in qualità di delegato allo Sport Emanuele Miralli , ha voluto esprimere la gratitudine alla UISP, non solo per aver scelto il Teatro “Lea Padovani”, ma soprattutto per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per promuovere e far crescere lo sport sul nostro territorio.

Lo sport, oltre ad essere aggregazione e inclusione, è anche un importante volano turistico: manifestazioni come questa portano a Montalto di Castro atleti, famiglie e accompagnatori, facendo conoscere le nostre strutture, le nostre bellezze e le nostre attività. Investire nello sport significa quindi investire non solo nel benessere dei cittadini, ma anche nella promozione e nello sviluppo del nostro territorio.

Come amministrazione continueremo a lavorare per sostenere iniziative e manifestazioni che mettano al centro lo sport, i giovani e le associazioni, valorizzando Montalto di Castro come luogo capace di accogliere eventi e momenti di condivisione.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata!