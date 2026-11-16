NewTuscia -VETRALLA – «La sinistra dice che la carta parla? Allora leggiamola tutta. Nel 2021 la Regione guidata da Nicola Zingaretti aveva lo strumento più efficace per dare a Vetralla la sua Casa di Comunità: il PNRR, con risorse certe e scadenze vincolanti. Nella programmazione di quell’anno entrarono Bagnoregio, Bolsena, Soriano nel Cimino, Ronciglione, Montefiascone e Tarquinia, dove oggi le Case di Comunità sono aperte. Vetralla no. Non fu un caso né un ostacolo tecnico. Fu una scelta politica, fatta mentre il centrosinistra governava sia la Regione sia il Comune». Lo dichiara Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale del Lazio.

«Per Vetralla – spiega Zelli – fu scelta un’altra strada: il programma regionale di edilizia sanitaria della DGR n. 592 del 6 agosto 2020. Lì furono scritti 3,7 milioni di euro per un’opera di 7.278 metri quadrati che ne sarebbe costata oltre 29. Ma la domanda politica è un’altra. Se la struttura e il servizio erano davvero urgenti, come sostengono oggi, perché la loro stessa programmazione fissava la realizzazione nel 2026, tre anni dopo la fine della legislatura Zingaretti? Un’opera urgente la si realizza durante il proprio mandato. Rinviarla a dopo significa lasciare ai cittadini soltanto un annuncio».

«E l’annuncio è rimasto tale. Il BURL n. 54 del 28 giugno 2022 attesta che il programma aspettava ancora il via libera del Ministero. Alla ASL non risulta alcun progetto, né preliminare, né definitivo, né esecutivo, e le risorse non sono mai state rese disponibili. Inoltre l’area individuata in piazzale Bellucci era destinata dal piano regolatore ad altra destinazione urbanistica. A chi oggi chiede conto a me di quei fondi – dichiara il presidente – ricordo che un consigliere regionale non decide la programmazione della ASL. E che non si può difendere uno stanziamento mai arrivato».

«L’amministrazione Rocca e la ASL di Viterbo sono ripartite da zero. Il 30 aprile 2026 la ASL ha manifestato formalmente all’INAIL la volontà di realizzare la Casa di Comunità nell’immobile delle Capannacce, ex FNCA. Il 1° ottobre, con la deliberazione n. 109 del suo Consiglio di amministrazione, l’INAIL lo ha ritirato dalla dismissione. Ora – conclude Zelli – si va verso l’accordo di programma, per una Casa di Comunità al servizio di Vetralla e dei comuni limitrofi: Capranica, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Oriolo Romano, Monterosi, Sutri, Bassano Romano e Monte Romano. Loro hanno perso sei anni. Noi non perdiamo un giorno».