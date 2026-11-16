NewTuscia – SORANO – Per il terzo anno consecutivo si è svolta la campagna di scavo archeologico nel sito ubicato all’interno delle Terme di Sorano (Sorano – GR), in regime di concessione dal Ministero della Cultura. Titolare della concessione ed ente finanziatore dell’impresa è la società Antiche Terme Acqua di Sorano S.r.l., presieduta dal sig. Luciano Calvani.

La direzione è affidata all’archeologo dott. Stefano Giuntoli, con la partecipazione di un’équipe di collaboratori e specialisti in vari settori della ricerca.

I dati geologici, ambientali e antropologici concorrono a ricostruire e comprendere i molteplici aspetti che hanno caratterizzato questo contesto nell’antichità. All’indagine si affiancano gli interventi conservativi e di restauro sui reperti e sulle strutture emerse.

La documentazione in 3D e la fotogrammetria del sito sono affidate al dott. Tommaso Mori, curatore del Museo di Antropologia ed Etnologia del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, e a Davide Denci.

Fondamentale per il buon esito della ricerca resta il clima di proficua collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Siena – Grosseto – Arezzo, competente per il territorio, e con il funzionario dott. Jacopo Francesco Tulipano, che dichiara:

«Il sito si va via via caratterizzando per la sua unicità e rilevanza. Il lavoro degli archeologi si è dimostrato fondamentale nella tutela dei resti rinvenuti. Il prosieguo del lavoro permetterà di raccogliere nuovi dati e, una volta terminate le azioni di scavo, di progettare la valorizzazione dell’area, all’interno di un percorso finalizzato alla ricerca, alla tutela e alla restituzione alla comunità di una testimonianza eccezionale che ci si augura possa essere studiata ed esplorata anche nei prossimi anni».

Lo scavo è proseguito all’interno di una grande cavità di circa 320 metri quadrati, aperta in un banco di travertino, che aveva restituito già dalla prima campagna l’affioramento originario di un’antichissima sorgente termale. La frequentazione del sito, databile sulla base di analisi al C14 alla metà del V millennio a.C., rappresenta la sola testimonianza nota di un utilizzo di acque calde a scopo salutare e probabilmente cultuale, risalente a età Neolitica. All’interno della cavità, a cui si accedeva mediante un ingresso scavato nella roccia con alcuni gradini, sono emerse strutture in pietra realizzate dall’uomo, ancora in corso di indagine. La loro interpretazione e la loro cronologia restano da definire compiutamente.

Il numero dei reperti recuperati, sia litici che ceramici, non è al momento molto elevato in rapporto alla superficie indagata. Una circostanza forse riconducibile al fatto che la cavità probabilmente non doveva essere sede di un vero e proprio insediamento umano stabile, che ipoteticamente poteva sorgere nelle vicinanze, ma essere adibita a funzioni specifiche connesse con l’affioramento dell’acqua termale.

Le ceramiche sono tutte riferibili a parti frammentarie di vasi d’impasto grezzo e semidepurato, talora con decorazioni a rilievo. Nessun esmplare è al momento ricomponibile per intero. I reperti litici consistono in massima parte in resti di lavorazione e porzioni di nuclei di selce e di diaspro, con soltanto pochi manufatti finiti identificabili. Presentano però un dato costante: segni sulla superficie di alterazioni dovute a sbalzi termici. Il loro inquadramento cronologico, pur non diagnostico in modo puntuale, è compatibile, così come per le ceramiche, con la datazione a età Neolitica sin qui acquisita per il contesto. Sono inoltre stati rinvenuti resti faunistici, analizzati dalla dott.ssa Chiara A. Corbino dell’Università degli Studi della Basilicata, che ha potuto stabilirne la pertinenza a numerose specie. Gli animali domestici sono i più abbondanti ed evidenziano, in ordine di importanza, la presenza di bue, maiale e pecora, accanto a pochi frammenti riferibili a equino e canide. Tra questi emerge il ruolo di bovini morti in età giovane e subadulta. Le specie selvatiche corrispondono a cervo, capriolo e volpe, ma rappresentano una presenza esigua nel campione sin qui riportato alla luce.

Ciascun ritrovamento aggiunge elementi allo studio della frequentazione del sito, il significato di questi e della loro eventuale relazione con eventi di tipo cultuale o di vita quotidiana potrà chiarirsi con il prosieguo dell’indagine.

Tra le testimonianze restituite dalla cavità emerge un ritrovamento particolarmente significativo: una piccola ascia di “pietra verde”, rinvenuta integra, accuratamente levigata, lucidata e affilata. Un oggetto che, per le sue caratteristiche e per il contesto in cui è stato recuperato, apre nuove prospettive sul significato di questo luogo nell’antichità. A identificarne la materia prima sono state le analisi eseguite in microscopia ottica ed elettronica a scansione dal dott. Pasquino Pallecchi presso il laboratorio di Diagnostica della Soprintendenza ABAP di Firenze: la pietra verde è eclogite. La provenienza di questo tipo di pietra è quasi certamente da ricondurre alle Alpi Occidentali con luoghi di estrazione sia in quota che in depositi fluviali e morenici secondari. Il dott. Giuntoli aggiunge che l’eclogite rappresenta, con la giadeite, la principale materia prima impiegata per questi manufatti, che conoscono una capillare diffusione in tutta Europa nel corso di quasi tre millenni, all’interno dell’età Neolitica. Queste asce potevano avere dimensioni diverse ed essere funzionali a un utilizzo pratico o meno. Nel caso delle Terme di Sorano, l’ascia non mostra segni d’uso e conserva un’affilatura originaria ancora perfetta e integra. È una caratteristica che ne fa percepire la forte valenza simbolica, apre nuove prospettive interpretative riguardo al contesto di rinvenimento e indizia l’importanza che quest’ultimo doveva avere nell’antichità. La provenienza del manufatto da un luogo così lontano dal sito delle Terme di Sorano e la sua realizzazione con una materia prima rara e di pregio accrescono evidentemente il valore e la peculiarità del ritrovamento, confermati peraltro dalla scarsa attestazione di asce di questo tipo in Toscana.

Nelle diverse comunità neolitiche queste asce possono aver acquisito valenze differenti, comunque connesse in modo diretto all’espressione di genere e di forme di potere sociale, politico e religioso da parte degli individui che le detenevano. La materia prima con cui erano realizzate le rendeva già intrinsecamente portatrici di una forte carica simbolica, direttamente connessa al mondo del soprannaturale.

La presenza di asce di questo tipo è stata riscontrata in contesti funerari relativi a personaggi maschili di rango sociale elevato all’interno delle varie comunità e in complessi connessi al culto, con una loro particolare deposizione rituale nel terreno, specialmente in luoghi ritenuti di confine tra mondi diversi, molti dei quali connessi con le acque: sorgenti, cascate, paludi.

È in questo quadro che assume particolare significato il contesto delle Terme di Sorano. Il ritrovamento del manufatto all’interno di un luogo di affioramento di acque termali appare infatti perfettamente compatibile con questa prospettiva interpretativa.

Il prosieguo delle ricerche sul campo e lo studio dei reperti potranno chiarire ulteriormente gli aspetti ancora in corso di interpretazione. Il sito continua a porre agli archeologi quesiti complessi e stimolanti, per la novità e la particolarità dei dati emersi.

Alle Terme di Sorano, l’incontro tra l’uomo e l’acqua termale risale al Neolitico: una storia antichissima che ancora ha molto da raccontare.