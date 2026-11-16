NewTuscia – ROMA – Sostenere gli investimenti delle imprese dell’indotto automotive, rafforzare la competitività della filiera e accompagnare il sistema produttivo del Lazio nelle trasformazioni del settore automobilistico. Sono questi gli obiettivi della nuova misura finanziaria presentata oggi a Roma dalla Regione Lazio, con il supporto della Banca europea per gli investimenti (BEI), alla quale è intervenuto il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio.

L’iniziativa mette a disposizione delle banche convenzionate una provvista BEI di 120 milioni di euro, destinata a finanziare gli investimenti delle imprese del territorio attraverso prestiti compresi tra 100 mila e 10 milioni di euro, con una durata da due a dodici anni. A questa disponibilità si affianca un contributo regionale sugli interessi, con una dotazione complessiva di 15,5 milioni di euro, di cui 5,5 milioni riservati alle piccole e medie imprese dell’indotto automotive. Per le PMI in possesso dei requisiti previsti, il contributo può coprire il 100% del valore attuale degli interessi del finanziamento, nei limiti della capienza del regime de minimis.

Una misura che assume particolare rilevanza per il territorio del Cassinate, dove il comparto automotive rappresenta una componente importante del tessuto industriale e occupazionale.

«Per un’impresa dell’indotto, decidere quando investire è spesso una delle scelte più difficili – ha affermato il Commissario straordinario prof. Raffaele Trequattrini – Quando le commesse sono incerte, rinviare l’acquisto di un macchinario può sembrare la decisione più prudente. Ma quando arriva una nuova opportunità, il cliente chiede un impianto già operativo, personale preparato e tempi di consegna certi. Questa misura può aiutare le aziende ad affrontare proprio questo passaggio, riducendo il costo del finanziamento e rendendo più sostenibili gli investimenti. Per il nostro territorio vedo due possibilità, che possono convivere anche all’interno della stessa azienda: continuare a investire nell’automotive, accompagnando l’evoluzione dei modelli, dei materiali e degli standard richiesti dai costruttori, oppure diversificare la produzione, trasferendo competenze e capacità industriali verso altri comparti, come la meccanica industriale, il ferroviario e l’aerospazio civile. Per molte PMI la strada più realistica sarà graduale: mantenere le forniture automotive e destinare una parte della capacità produttiva a nuovi mercati. Ampliare la clientela significa ridurre l’esposizione alle oscillazioni di un singolo committente e rafforzare la capacità delle imprese di mantenere competenze, occupazione e produzione sul territorio».

Un passaggio centrale della misura riguarda il ruolo del Consorzio Industriale del Lazio. L’ente sarà infatti chiamato a certificare l’appartenenza delle imprese alla filiera automotive, consentendo anche alle aziende che operano indirettamente nella catena di fornitura di accedere alla riserva dedicata. Potranno beneficiare dell’agevolazione le PMI che abbiano realizzato, nell’ultimo esercizio, almeno il 20% del proprio fatturato attraverso forniture dirette a operatori riconosciuti del settore automotive oppure attraverso forniture a imprese di primo livello attive nei comparti ATECO previsti dalla misura.

Le imprese interessate potranno avviare da subito la compilazione del formulario sulla piattaforma GeCoWEB Plus. L’apertura dello sportello per l’invio delle domande è fissata per lunedì 23 novembre alle ore 12.

«Come Consorzio – ha concluso il Commissario Trequattrini – consideriamo importante questa opportunità perché mette a disposizione delle imprese uno strumento concreto per affrontare una fase di trasformazione industriale. L’appartenenza all’indotto individua le imprese da sostenere; sono poi gli imprenditori a scegliere dove le loro competenze possono generare nuovo lavoro. Per il Cassinate e per il Lazio il risultato più significativo sarà vedere quante di queste scelte si tradurranno in investimenti realizzati, nuovi clienti e competenze che continuano a trovare impiego sul territorio».